تیم کشتی ساحلی ايران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی ساحلی قهرمانی جهان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان روزهای ۲۲ تا ۲۶ خردادماه در شهر مانگالیای رومانی برگزار شد.

در پایان روز سوم این رقابتها تیم کشتی ساحلی بزرگسالان کشورمان در اوزان ۷۰ کیلوگرم توسط محمد نادری، ۹۰ کیلوگرم توسط محمد ساداتی و ۹۰+ کیلوگرم توسط جابر صادق زاده صاحب مدال طلا و در وزن ۸۰ کیلوگرم توسط میلاد مهدی زاده صاحب مدال برنز شد و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

پیش از این تیم جوانان ایران با کسب سه مدال طلا و یک برنز قهرمان شده بود و تیم نوجوانان نیز با یک کشتی گیر کمتر و با کسب یک مدال طلا و یک نقره عنوان سوم را از آن خود کرده بود.