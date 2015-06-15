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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۴۱

با كسب سه مدال طلا و یک برنز؛

تیم کشتی ساحلی ايران قهرمان جهان شد

تیم کشتی ساحلی ايران قهرمان جهان شد

تیم کشتی ساحلی بزرگسالان کشورمان که با چهار نماینده در رقابتهای ساحلی قهرمانی جهان شرکت کرده بود با کسب سه مدال طلا و یک برنز به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی ساحلی قهرمانی جهان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان روزهای ۲۲ تا ۲۶ خردادماه در شهر مانگالیای رومانی برگزار شد.

در پایان روز سوم این رقابتها تیم کشتی ساحلی بزرگسالان کشورمان در اوزان ۷۰ کیلوگرم توسط محمد نادری، ۹۰ کیلوگرم توسط محمد ساداتی و ۹۰+ کیلوگرم توسط جابر صادق زاده صاحب مدال طلا و در وزن ۸۰ کیلوگرم توسط میلاد مهدی زاده صاحب مدال برنز شد و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

پیش از این تیم جوانان ایران با کسب سه مدال طلا و یک برنز قهرمان شده بود و تیم نوجوانان نیز با یک کشتی گیر کمتر و با کسب یک مدال طلا و یک نقره عنوان سوم را از آن خود کرده بود.

کد مطلب 2779038

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