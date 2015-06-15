افتتاح ۴۳ طرح کشاورزی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح ۱۲ طرح آبیاری تحت فشار شهرستان خدابنده، افزود: ۱۲ طرح آبیاری تحت فشار در ۲۲۸ هکتار زمین کشاورزی به بهره‌برداری رسیده است.

وی اعتبار هزینه شده در این طرح‌ها را ۱۶ میلیارد و ۹۳۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این طرح برای ۳۸ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: هفت پروژه از مجموع ۴۳ پروژه آماده بهره‌برداری شده در حوزه کشاورزی متعلق به شهرستان خدابنده است.

جعفری افزود: طرح آبیاری تحت فشار مزرعه کشت صنعتی دشت میر با ۱۱۳ هکتار تحت پوشش یکی از این طرح‌ها است.

افتتاح آبیاری تحت فشار در شرکت دشت میر خدابنده

شرکت دشت میر در سنوات گذشته، با هزینه شخصی اقدام به اجرای طرح آبیاری تحت فشار در ۵۸ هکتار یعنی ۴۳ هکتار بارانی و ۱۵ هکتار آبیاری نواری کرده است.

مجموع مساحت تحت پوشش سیستم‌های آبیاری تحت فشار شرکت ۱۷۱ هکتار است.

شرکت دشت میر خدابنده سال ۱۳۵۴ تاسیس شده و دارای ۱۵ هکتار باغ سیب و آلو و ۲۰۵ هکتار زمین زراعی بوده و دارای محصولات سیب‌زمینی، ذرت، چغندر، ذرت علوفه‌ای، گندم، جو و محصولات جالیزی است.