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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰:۰۷

بیست و ششمین دوره لیگ جهانی؛

مهدوی: تیم ایران برای نتیجه گرفتن نیاز به فرصت داشت

مهدوی: تیم ایران برای نتیجه گرفتن نیاز به فرصت داشت

پاسور تیم ملی والیبال در خصوص کسب پیروزی در دو بازی برابر روسیه گفت: تیم ایران برای کسب نتیجه نیاز به فرصت داشت که این اتفاق مقابل روسیه رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدوی پس از کسب دومین پیروزی برابر روسیه در هفته پنجم لیگ جهانی گفت: بازی خیلی خوبی بود. این پیروزی را به مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم.

وی با بیان اینکه مسابقه با قهرمان المپیک بسیار سخت است، گفت: شکست روسیه در دو مسابقه متوالی و کسب شش امتیاز کار آسانی نیست. قبل از خروج از ایران گفته بودم که مردم باید صبور باشند تا تیم ایران به نتیجه برسد.

پاسور تیم ملی والیبال افزود: گروه ایران بسیار سخت بود، تیم ایران چند بازیکن جوان داشت و هماهنگی نیاز به زمان داشت و در ضمن ایران همیشه در بازی‌های اول تورنمنت مهمی مثل لیگ جهانی با مشکل آغاز می‌کند اما خوشبختانه تیم به هماهنگی رسید.

مهدوی در ادامه با یادآوری اینکه برخی افراد صحبت‌هایی کردند که معلوم شد از خانواده والیبال نبودند، گفت: دوستداران والیبال می‌دانستند که باید کمی صبر و حوصله داشته باشند تا تیم ایران به همدلی و هماهنگی لازم دست یابد.

وی درباره دیدارهای تیم ایران در تهران گفت: بازی با حریفان در تهران راحت‌تر است زیرا حمایت ۱۲ هزار نفر را خواهیم داشت و قول می‌دهیم که تمام تلاش خودمان را انجام دهیم.

کد مطلب 2779046

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