غلامی: شرایط سختی قبل از مسابقه با روسیه داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل غلامی پس از پیروزی تیم ایران در دومین مسابقه برابر روسیه ضمن بیان مطلب فوق افزود: خدا را شکر ۶ امتیاز کامل به دست آوردیم. کمتر کسی فکر می‌کرد این نتایج را برابر روسیه به دست آوریم.

وی با بیان اینکه با هفت امتیاز در پایان دور رفت به کسب پیروزی در دیدارهای تهران امیدواریم، گفت: در تهران تماشاگران برای حمایت می‌آیند و این موضوع شانس ایران را بیشتر خواهد کرد.

ملی پوش والیبال ایران تصریح کرد: قبل از مسابقه با روسیه شرایط سختی داشتیم. سال گذشته نیز اینگونه بود اما لیگ جهانی صبر و حوصله می‌خواهد.

وی تاکید کرد: تیم ایران در کوران مسابقات بود و برخی انتقادات به دلیل نداشتن صبر و حوصله منتقدان نابجا بود. اگر برای چهار شکست این گونه رفتار شود پس الان باید بازیکنان روسیه را دار بزنند چون شش شکست داشته‌اند.

غلامی افزود: افراد زیادی برای تیم ملی زحمت کشیدند و اگر برخی منتقدان کمی صبر و حوصله به خرج می‌دادند، نتایج مثبت این زحمات مشخص می‌شد.