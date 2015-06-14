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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱:۴۳

زمینه چینی صهیونیست ها برای طفره رفتن از گزارش سازمان ملل

زمینه چینی صهیونیست ها برای طفره رفتن از گزارش سازمان ملل

رژیم صهیونیستی پیش از آنکه گزارش سازمان ملل متحد درباره جنگ سال گذشته در نوار غزه منتشر شود، آن را غیرمنصفانه و بی پایه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رژیم صهیونیستی گزارشی پیشدستانه درباره حمله گذشته خود به غزه منتشر و در آن شبه نظامیان حماس را مسئول مجروحان پر تعداد این جنگ معرفی کرده است.

این اقدام نتانیاهو پیش از آن انجام گرفته که سازمان ملل متحد با انتشار نتایج تحقیق خود این رژیم را به ارتکاب جنایات جنگی در طول حمله ۵۰ روزه سال گذشته به غزه محکوم کند. بر این اساس رژیم صهیونیستی همواره روابطی تنش آلود با سازمان ملل متحد داشته است. بعد از جنگ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ غزه نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی مشابه از رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرده بود.

گزارش جدید سازمان ملل درباره اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها قرار است طی هفته آینده منتشر شود. از آنجایی که تشکیلات خودگردان فلسطین موفق شده به عضویت دیوان کیفری بین المللی در بیاید، می تواند از اتهامات مطرح شده در گزارش سازمان ملل علیه صهیونیست ها استفاده کند.

بنا به گزارش سازمان ملل متحد در طول جنگ ۵۰ روزه سال گذشته غزه، که از روز هشتم جولای آغاز شد، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و صدها نفر دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که از طرف صهیونیست ها تنها ۷۳ نفر کشته شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کد مطلب 2779055

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