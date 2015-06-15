جوانان باید تخصص خود را در کشور به کار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های کشاورزی شهرستان خدابنده، افزود: جوانان نقش اساسی در توسعه دارند و باید به این امر مهم توجه کنند.

انصاری با اشاره به سالگرد ۲۴ خردادماه، تصریح کرد: در این روز بسیار مهم، مردم در انتخابات شرکت کردند و با حضور حداکثری خود حماسه دوباره آفریدند.

وی افزود: خوشبختانه در استان زنجان با همدلی و همزبانی که وجود دارد، فضای امید و نشاط در کشور حاکم است و امیدواریم در سال‌های آتی هم با اجرای برنامه‌های مدون و کارشناسی شده، امید در بین مردم ارتقا یابد.

استاندار زنجان یادآور شد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید برای ایجاد امید و نشاط در کشور به بحث ایجاد اشتغال توجه ویژه دارد.

انصاری در ادامه به فعالیت های صورت گرفته در مزرعه کشت و صنعت میر اشاره کرد و گفت: بانی دشت میر در سال ۵۴ طرح این دشت را آغاز کرد.

وی اظهار داشت: آن مرحوم با خصلت مردم‌داری که داشت مشکلات پیش‌رو را رفع کرد و با تخصص خود در رشته مهندسی آب، طرح را اجرا کرد.

استاندار زنجان گفت: باید راه مرحوم میر ابوالفتحی توسط فرزندانش ادامه پیدا کند.

تولیدات مزرعه کشت و صنعت میر در سال‌جاری ۸۰۰ تن گوجه‌فرنگی است و قرار است۵۰۰ تن گندم، سه هزار تن سیب‌زمینی و ۸۰۰ تن علوفه دامی در این مزرعه تولید می‌شود.