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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۱۵

استاندار زنجان:

جوانان باید تخصص خود را در کشور به کار گیرند

جوانان باید تخصص خود را در کشور به کار گیرند

زنجان - استاندار زنجان، گفت: جوانان باید تخصص و مهارت خود را برای توسعه همه جانبه کشور به کار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های کشاورزی شهرستان خدابنده، افزود: جوانان نقش اساسی در توسعه دارند و باید به این امر مهم توجه کنند.

انصاری با اشاره به سالگرد ۲۴ خردادماه، تصریح کرد: در این روز بسیار مهم، مردم در انتخابات شرکت کردند و با حضور حداکثری خود حماسه دوباره آفریدند. 

وی افزود: خوشبختانه در استان زنجان با همدلی و همزبانی که وجود دارد، فضای امید و نشاط در کشور حاکم است و امیدواریم در سال‌های آتی هم با اجرای برنامه‌های مدون و کارشناسی شده، امید در بین مردم ارتقا یابد.

استاندار زنجان یادآور شد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید برای ایجاد امید و نشاط در کشور به بحث ایجاد اشتغال توجه ویژه دارد.

انصاری در ادامه به فعالیت های صورت گرفته در مزرعه کشت و صنعت میر اشاره کرد و گفت: بانی دشت میر در سال ۵۴ طرح این دشت را آغاز کرد. 

وی اظهار داشت: آن مرحوم با خصلت مردم‌داری که داشت مشکلات پیش‌رو را رفع کرد و با تخصص خود در رشته مهندسی آب، طرح را اجرا کرد.

استاندار زنجان گفت: باید راه مرحوم میر ابوالفتحی  توسط فرزندانش ادامه پیدا کند.

 تولیدات مزرعه کشت و صنعت میر در سال‌جاری ۸۰۰ تن گوجه‌فرنگی است و  قرار است۵۰۰ تن گندم، سه هزار تن سیب‌زمینی و ۸۰۰ تن علوفه دامی در این مزرعه تولید می‌شود.

کد مطلب 2779056

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