به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله ایمانی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد ۲۴ خردادماه در شهرستان ابهر، افزود: پروژههای عمرانی متوقف شده در این شهرستان با پیگیری و جذب اعتبارات فعال شده است.
وی اظهار داشت: بیمارستان شهرستان ابهر با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سال ۹۵ به بهرهبرداری خواهد رسید و هماکنون پروژههای خط انتقال سد و تصفیهخانه این شهرستان پیشرفت خوبی دارد.
فرماندار ابهر گفت: سال گذشته برای ۱۳۷ پروژه شهرستان ابهر، ۲۷ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که ۷۰ درصد از این اعتبارات جذب شد.
ایمانی تاکید کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نشاط در جامعه بیشتر شده و فرصتهای اشتغال در این شهرستان هم نسبت به سالهای گذشته ارتقا یافته است.
وی افزود: خوشبختانه این شهرستان در جذب سرمایهگذار در میان شهرستانهای استان موقعیت خوبی دارد و این خود فرصت اشتغال را در این شهرستان ارتقا میدهد.
فرماندار ابهر تصریح کرد: مدیران در دولت تدبیر و امید، بحرانهایی را که در سالهای گذشته وجود داشت، با برنامهریزی و مدیریت درست طی کردند و امروز کشور روند توسعه و رشد شکوفایی اقتصادی را سپری میکند.
ایمانی افزود: خوشبختانه مدیریت عالی استان با اقدامات و راهکارهای خود توانستند نرخ بیکاری در استان و شهرستان ابهر را کاهش دهند که این خود جای خوشحالی دارد.
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