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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۴۰

با حضور در بهشت مصظفی(ص) زاهدان

وزیر ارتباطات به شهدای سیستان و بلوچستان ادای احترام کرد

وزیر ارتباطات به شهدای سیستان و بلوچستان ادای احترام کرد

زاهدان-محمود واعظی وزیر ارتباطات، صبح امروز با حضور در گلزار شهدای زاهدان به مقام شهدای جنگ تحمیلی، تروریستی، جبهه مبارزه با اشرار و مواد مخدر سیستان و بلوچستان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه هیات همراه و استاندار و دیگر مسئولان استانی، صبح امروز در بدو شروع رسمی سفرش به استان، در گلزار شهدای بهشت مصطفی (ص) حضور یافت.

محمود واعظی در بدو ورود، بر سر مزار شهدای گمنام حضور یافت و به مقام آنها ادای احترام کرد.

وی سپس بر سر مزار شهدای حوادث تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان حضور یافت و ضمن قرائت فاتحه بر پایداری و الگو سازی از این شهدا تاکید کرد.

وزیر ارتباطات در حاشیه این بازدید اظهار داشت: عزت ایران و انقلاب اسلامی با از جان گذشتگی های شهدا و ایثارگران حفظ شد و باید این الگوی ماندگار را به تمام لایه های جامعه تبیین کرد.

محمود واعظی بیان کرد: افرادی که در مقطعی از زندگی انتخاب شدند و به جبهه های حق علیه باطل رفتند، باید در همه دوران زندگی خود از این سرمایه استفاده کنند و برای جامعه امروز، الگو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه پیش بینی شده، وزیر ارتباطات در سفر یکروزه خود، طرح بین المللی فیبرنوری ایران - پاکستان (برقراری ارتباط بین ایران و پاکستان از طریق فیبرنوری) با هدف تامین پهنای باند کشور پاکستان و ترانزیت ارتباطات بین الملل را در زاهدان افتتاح می کند.

همچنین افتتاح ۷۰۰ کیلومتر فیبرنوری اجرا شده در استان، رینگ استانی در مسیرهای زاهدان-میرجاوه، مک سوخته، سراوان - خاش به طول ۵۸۸ کیلومتر و در مسیرهای زاهدان - سه راهی زابل، زابل، بندان و چاه مگگ به سمت بیرجند به طول ۶۲۰ کیلومتر از دیگر برنامه های وزیر در سفر به این استان است.

نشست با خبرنگاران و دیدار با فعالان و کارآفرینان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در محل تالار امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان و شرکت در شورای اداری استان نیز در دستور کار وزیر در سفر به زاهدان قرار دارد.

کد مطلب 2779075

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