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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۲:۳۳

قدردانی بارزانی از حمایت های ایران در نبرد با داعش

قدردانی بارزانی از حمایت های ایران در نبرد با داعش

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در دیدار با حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه کشورمان از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از اقلیم کردستان در مبارزه با داعش قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البغدادیه نیوز، نچیروان بارزانی و معاون وزیر امور خارجه ایران در مورد نقش نیروهای پیشمرگه کُرد در شکست تروریست های داعش بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از حمایت های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریست های داعش قدردانی کرد.

بارزانی همچنین بر اهمیت توافق میان ایران و گروه ۱+۵ در مذاکرات بر سر برنامه هسته ای تهران تاکید کرد.

از سوی دیگر معاون وزیر خارجه ایران ضمن تاکید بر نگرانی تهران از وخامت اوضاع امنیتی در عراق، گفت: مبارزه با تروریست های داعش وظیفه همه است و تهران به حمایت خود از اربیل و بغداد در این زمینه ادامه خواهد داد.

گفتنی است طرفین در دیدار خود روابط میان اربیل-بغداد-تهران و چگونگی گسترش این روابط در زمینه های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

کد مطلب 2779087

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