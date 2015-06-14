سهم ۳ درصدی پزشکان عمومی از پرداختی بیمه ها/شعار حمایت می دهند

دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در ادوار مختلف دولتمردان برای جلب نظر و آرای جامعه پزشکی، شعار حمایت از پزشکان عمومی را در راس اهداف و برنامه هایشان قرار می دهند. اما این شعارها فقط در تیتر رسانه ها باقی می ماند و هرگز حرکتی در جهت رفع چالش های این قشر صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: در موازات این موضوع گاهی برخی افراد و جریان ها نیز برای کسب کرسی های نظام های صنفی، با شعار حمایت از پزشکان عمومی، وارد عرصه انتخابات می شوند و خود را در معرض انتخاب جامعه پزشکی قرار می دهند. اما بسیار زود همه شعارهایشان را فراموش می کنند و اعتماد موکلینشان را ابزار تنظیم روابط شان با ارکان قدرت می کنند.

طاهرخانی با عنوان این مطلب که از شعار تا عمل فاصله بسیار است، تصریح کرد: افرادی که تا دیروز دم از حمایت از پزشکان عمومی می زدند، امروز که بر مسند تصمیم گیری و اقدام نشسته اند، هیچ حرکتی در جهت رفع مشکلات پزشکان عمومی ندارند. آمارها نشان می دهد که سهم پرداختی بیمه های پایه کشور به پزشکان عمومی حدود ۳ درصد از کل پرداخت هایشان را تشکیل می دهد و با این اوصاف اگر بیمه ها صد در صد تعرفه ویزیت پزشکان عمومی را پرداخت می کردند، در آن صورت مجموع پرداخت هایشان کمتر از ۵ درصد رشد می کرد و با این اقدام می توانستند با قطع رابطه مالی بین بیمار و پزشک در سطح نخست، با فراهم کردن خدمات درمانی کاملا رایگان در سطح اول، رضایتمندی شهروندان را نیز فراهم کنند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، ادامه داد: اما هرگز حاضر نشدند برای این اقدام سرجمع پرداخت هایشان را کمتر از ۵ درصد افزایش دهند و این در حالی است که در گام سوم طرح تحول سلامت و با تصویب کتاب ارزش گذاری تعرفه ها، حاضر به افزایش قابل توجه در پرداخت هایشان شدند.

طاهرخانی در پایان افزود: در آینده و در یک فضای آرام و پس از فروکش نمودن موج هایی که در ماه اخیر در بحث نظارت بر تعرفه ها، به صورت کاملا هدفمند، فضای نظام سلامت را متلاطم نموده است، با پرداختن به ناگفته های طرح تحول نظام سلامت، می توان زوایای پنهان روابط ارکان نظام سلامت را آشکار و پرده از بسیاری از اقدامات و چهره ها برداشت.