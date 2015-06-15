سرعت توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه یکشنبه در همایش گرامیداشت ۲۴ خرداد در حسینه اعظم شهرکرد با اشاره به اینکه سرعت توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری با اقدامات دولت طی دو سال گذشته شتاب گرفته است، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با استفاده از مدیران توانمند و با تجربه در مسیر توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری گام های بلندی برداشته است.

وی افزود: مشکلات بسیاری در استان طی مدیریت های ناصحیح ایجاد شده بود که با همت دولت تدیبر و امید بسیاری از این مشکلات حل شد و هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری مسیر رو به رشدی را فرا گرفته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دولت تدبیر و امید هنگامی که فعالیت خود را آغاز کرد با یک اقتصاد آشفته روبرو شد که در ابتدای کار تلاش خود را برای منظم کردن وضعیت اقتصاد به کار گرفت و در این خصوص توانست موفقیت های ارزشمندی را کسب کند.

فعال کردن بسیاری از واحد های تولیدی نیمه فعال از اقدامات دولت بوده است

وی تصریح کرد: دولت طی دو سال گذشته در استان چهارمحال و بختیاری اقدامات قابل توجهی انجام داده که از مهمترین آنها می توان به فعال کردن شمار بسیاری از کارخانه های و واحد های تولیدی نیمه فعال اشاره کرد.

سلیمانی دشتکی تاکید کرد: شناخت ظرفیت استان مانند گردشگری و حرکت در مسیر آن و بهره گیری از این ظرفیت ها برای توسعه از اقدامات قابل توجه دولت در این استان بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تلاش برای جذب سرمایه گذار و توسعه بخش کشاورزی و تکمیل طرح های نیمه تمام مانند فرهنگسرای شهرکرد از دیگر اقدامات مهم دولت در این استان بوده است.

وی گفت: تلاش دولت این است که با استفاده از ظرفیت های استان مانند گردشگری در مسیر توسعه استان و ایجاد اشتغال برای جوانان گام بردارد.

قاسم سلیمانی دشتکی یادآور شد: استان چهارمحال و بختیاری استانی توانمند با ظرفیت های بسیاری است که ضرورت دارد همه برای توسعه این استان با یکدیگر همکاری و همیاری کنند و یکی از مهمترین تلاش های دولت در سالجاری این است که در این استان انتخابات به خوبی و بدون حاشیه برگزار شود.