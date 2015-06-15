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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵

سلیمانی:

سرعت توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری شتاب گرفته است

سرعت توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری شتاب گرفته است

شهرکرد - استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سرعت توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری با اقدامات دولت طی دو سال گذشته شتاب گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه یکشنبه در همایش گرامیداشت ۲۴ خرداد در حسینه اعظم شهرکرد با اشاره به اینکه سرعت توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری با اقدامات دولت طی دو سال گذشته شتاب گرفته است، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با استفاده از مدیران توانمند و با تجربه در مسیر توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری گام های بلندی برداشته است.

وی افزود: مشکلات بسیاری در استان طی مدیریت های ناصحیح ایجاد شده بود که با همت دولت تدیبر و امید بسیاری از این مشکلات حل شد و هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری مسیر رو به رشدی را فرا گرفته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دولت تدبیر و امید هنگامی که فعالیت خود را آغاز کرد با یک اقتصاد آشفته روبرو شد که در ابتدای کار تلاش خود را برای منظم کردن وضعیت اقتصاد به کار گرفت و در این خصوص توانست موفقیت های ارزشمندی را کسب کند.

فعال کردن بسیاری از واحد های تولیدی نیمه فعال از اقدامات دولت بوده است

وی تصریح کرد: دولت طی دو سال گذشته در استان چهارمحال و بختیاری اقدامات قابل توجهی انجام داده که از مهمترین آنها می توان به فعال کردن شمار بسیاری از کارخانه های و واحد های تولیدی نیمه فعال اشاره کرد.

سلیمانی دشتکی تاکید کرد: شناخت ظرفیت استان مانند گردشگری و حرکت در مسیر آن و بهره گیری از این ظرفیت ها برای توسعه از اقدامات قابل توجه دولت در این استان بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تلاش برای جذب سرمایه گذار و توسعه بخش کشاورزی و تکمیل طرح های نیمه تمام مانند فرهنگسرای شهرکرد از دیگر اقدامات مهم دولت در این استان بوده است.

وی گفت: تلاش دولت این است که با استفاده از ظرفیت های استان مانند گردشگری در مسیر توسعه استان و ایجاد اشتغال برای جوانان گام بردارد.

قاسم سلیمانی دشتکی یادآور شد: استان چهارمحال و بختیاری استانی توانمند با ظرفیت های بسیاری است که ضرورت دارد همه برای توسعه این استان با یکدیگر همکاری و همیاری کنند و یکی از مهمترین تلاش های دولت در سالجاری این است که در این استان انتخابات به خوبی و بدون حاشیه برگزار شود.

کد مطلب 2779103

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