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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۳۵

غلامیان:

۲۰ هزار متر مربع عملیات پیاده رو سازی در شهرکرد اجرا می شود

۲۰ هزار متر مربع عملیات پیاده رو سازی در شهرکرد اجرا می شود

شهرکرد - شهردار شهرکرد از آغاز اجرای عملیات اصلاح و مناسب سازی پیاده روهای سطح شهر با مساحت ۲۰ هزار مربع در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی گفت: امسال بیش از ۲۰ هزار متر مربع عملیات با اعتباری افزون بر ۱۳ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی شهرداری شهرکرد با هدف ارتقای کیفیت معابر و مناسب سازی پیاده روها به منظور تسهیل در عبور و مرور عابرین در حال اجرا است.

وی افزود: ساخت و سنگ فرش پیاده روی امتداد بلوار کاشانی، مناسب سازی و اصلاح پیاده روهای خیابان ۱۲ محرم، حد فاصل چهارراه امام صادق (ع) تا میدان ۱۲ محرم از جمله موارد اجرای این طرح است.

شهردار شهرکرد به پروژه توسعه و اصلاح شبکه معابر بافت فرسوده شهری اشاره کرد و گفت: اصلاح و مرمت پیاده‌روی ضلع شمالی خیابان سعدی از چهارراه فردوسی تا چهارراه امام صادق و عملیات تخریب، اصلاح و سنگفرش پیادروهای خیابان ملت، حدفاصل میدان انقلاب تا میدان ۱۲ محرم نیز عملیاتی شده است.

غلامیان دهکردی بیان کرد: به منظور بهبود در عبور و مرور افراد کم توان و معلولان، اصلاح پیاده روها و مناسب سازی تقاطع های مهم شهر در چهارراه دامپزشکی، بوعلی سینا و تقاطع خیابان پرستار به بلوار حافظ نیز اجرا می شود.

کد مطلب 2779112

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