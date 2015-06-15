۲۰ هزار متر مربع عملیات پیاده رو سازی در شهرکرد اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی گفت: امسال بیش از ۲۰ هزار متر مربع عملیات با اعتباری افزون بر ۱۳ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی شهرداری شهرکرد با هدف ارتقای کیفیت معابر و مناسب سازی پیاده روها به منظور تسهیل در عبور و مرور عابرین در حال اجرا است.

وی افزود: ساخت و سنگ فرش پیاده روی امتداد بلوار کاشانی، مناسب سازی و اصلاح پیاده روهای خیابان ۱۲ محرم، حد فاصل چهارراه امام صادق (ع) تا میدان ۱۲ محرم از جمله موارد اجرای این طرح است.

شهردار شهرکرد به پروژه توسعه و اصلاح شبکه معابر بافت فرسوده شهری اشاره کرد و گفت: اصلاح و مرمت پیاده‌روی ضلع شمالی خیابان سعدی از چهارراه فردوسی تا چهارراه امام صادق و عملیات تخریب، اصلاح و سنگفرش پیادروهای خیابان ملت، حدفاصل میدان انقلاب تا میدان ۱۲ محرم نیز عملیاتی شده است.

غلامیان دهکردی بیان کرد: به منظور بهبود در عبور و مرور افراد کم توان و معلولان، اصلاح پیاده روها و مناسب سازی تقاطع های مهم شهر در چهارراه دامپزشکی، بوعلی سینا و تقاطع خیابان پرستار به بلوار حافظ نیز اجرا می شود.