فضای سیاسی اصفهان نیازمند تغییر اساسی است/مصلی میزبان نمازگزاران

به گزارش خبرنگار مهر رسول زرگرپور شامگاه یکشنبه در جشن دومین ساگرد حماسه سیاسی ۲۴ خرداد و سالروز استقرار دولت تدبیر و امید با بیان اینکه مردم با بصیرت ایران اسلامی در ۲۴ خرداد سال ۹۲ حمایه سیاسی آفریدند، با بیان اینکه رئیس جمهور دولت یازدهم ساماندهی اقتصاد ایران، احیای اخلاق و تعامل سازنده در سطح بینالمللی را در اولویت فعالیتهای خود در دولت یازدهم عنوان کردهاند، افزود: امروز ۲ سال از این وعدهها گذشته و با وجود کمبودها و چالشهای دولت توانسته به موفقیتهای خوبی دست یابد.
استاندار اصفهان در خصوص برخی چالشهای فعلی استان اصفهان ابراز داشت: وجود مشکلات حاد زیست محیطی در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و همچنین آلایندهها و ریزگردهای موجود در شهر اصفهان که اهوازی دوم را طی ۲ سال آینده در اصفهان ایجاد خواهند کرد گوشهای از این چالشهاست.
رکود ۱۰ درصدی واحدهای تولیدی
وی در ادامه با اشاره به رکود ۱۰ درصدی واحدهای تولیدی در استان اصفهان گفت: ظرفیت تولید صنایع در استان اصفهان نیز ۵۰ درصد کاهش داشته است و سرمایهگریزی را در استان اصفهان به دنبال داشته است.
زرگرپور عدم وجود تفاهم جناحهای سیاسی در استان اصفهان را نیز از دیگر چالشهای پیش روی این استان عنوان کرد و ابراز داشت: این گروههای سیاسی در استان رقابت سازنده ندارند و این عدم تفاهمهای سیاسی نیاز به تغییرات اساسی در فضای سیاسی استان اصفهان را میطلبد.
وضعیت نامناسب ۱۵ پروژه بزرگ عمرانی ناتمام اصفهان
استاندار اصفهان با تاکید بر وضعیت نامناسب ۱۵ پروژه بزرگ عمرانی ناتمام با میانگین سنی بالا در استان اصفهان افزود: این امر شایسته مردم اصفهان نیست و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با تشریح برخی از اقدامات صورت گرفته در دوران تصدی گری اش در استانداری اصفهان طی دو سال گذشته بیان داشت: طرح احیای حوضه آبریز زاینده رود که معروف به طرح ۹ مادهای است و در نیمه راه قرار دارد و پیگیری طرح گلاب ۲،استفاده از گازوئیل و بنزین یورو ۴، ممنوعیت استفاده از مازوت در نیروگاههای بزرگ اصفهان و کاهش ۳۰ درصدی آلاینده ها در هوای اصفهان از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه زیست محیطی است.
زرگرپور ادامه داد: تهیه طرح آمایش سرزمین در برش استانی برای استان اصفهان را از دیگر اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته است که این طرح میتواند در برنامهریزی برای توسعه صحیح در استان اصفهان تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی طرح احیا، بازسازی و مرمت آثار تاریخی را از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در استان دانست و افزود:از این رو با تخصیص یک هزار میلیارد ریال طی سالهای ۹۴ و ۹۵ برای احیای بافت فرسوده اعتبار تخصیص یافته است.
سپاهان پایان سال در نقش جهان تمرین میکند
استاندار اصفهان با بیان اینکه راه اندازی مترو نیز یکی دیگر از دغدغههای مردم اصفهان است، افزود:فاز اول خط یک مترو تا قبل از شهریور سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در خصوص آخرین وضعیت ورزشگاه نقش جهان و پروژه مصلی نیز بیان داشت: نماز عید فطر امسال در مصلی برگزار میشود و تمرینات تیم فوتبال سپاهان نیز تا پایان امسال در نقش جهان انجام میشود.
زرگرپور راه اندازی موزه بزرگ اصفهان و حل مشکلات صنایع را نیز از دیگر مطالبات مردم استان اصفهان دانست و افزود: تا چند هفته آینده رقابت بزرگ تعیین معمار موزه بزرگ اصفهان در کارخانه ریسباف برگزار میشود و کارگروه تسهیل و رفع موانع امور تولید نیز در حال بررسی مشکلات بیمهای، مالیاتی و بدهیهای بانکی ۱۲ صنعت بزرگ استان اصفهان است.
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