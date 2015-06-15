نخستین جشنواره عکس طرقبه برگزار شد

به گزارش مهر، دبیر نخستین جشنواره عکس طرقبه شامگاه یکشنبه در حاشیه اختتامیه این جشنواره بیان کرد: دوره دوم جشنواره عکس طرقبه سال بعد در سطح ملی برگزار می شود.

رضا پردل افزود: به زودی نمایشگاهی از آثار منتخب در جشنواره برگزار و کتابی نفیس مشتمل بر این آثار منتشر و یک نسخه از آن به تمامی شرکت کنندگان اهدا می شود.

وی معرفی جاذبه های طبیعی، مکان های توریستی و تفریحی طرقبه، ثبت وقایع، معماری و طبیعت این شهر در زمان حاضر و کشف استعدادهای جوان در زمینه عکاسی را از اهداف برگزاری این جشنواره دانست.

پردل همچنین از برگزاری دومین جشنوار عکس طرقبه در سطح ملی خبر داد و افزود: دوره نخست این جشنواره در سطح استانی و با حضور عکاسان مشهدی و بومیان طرقبه برگزار شد اما در سال آینده این محدوده را تا سطح ملی ارتقا می دهیم تا امکان حضور عکاسان بیشتری در این جشنواره فراهم شود.

دبیر نخستین جشنواره عکس طرقبه با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس طبیعت طرقبه در سطح آماتور در ۵ سال قبل توسط سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری طرقبه خاطر نشان کرد: برگزاری نخستین جشنواره عکس طرقبه را این بار شهرداری طرقبه، سازمان فرهنگی شهرداری و آژانس عکس طرقبه بعهده دار شدند.

وی تاکید کرد: این جشنواره در دو بخش اصلی شامل موضوعات طبیعت، زیست بوم طرقبه و گردشگاه طبیعی و بخش ویژه شامل فرهنگ عامه، بافت شهری، ساخت و ساز و معماری طرقبه برگزار شد و آثار ارسالی توسط محمد ادیبی و مصطفی پیوندی به عنوان هیئت داوران و بر اساس معیارهای آن ها، تکنیک های تصویری و مفهوم منتقل شده از عکس ها بررسی و عکس های برتر برگزیده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مقام نخست ین جشنواره به لیلا برزگر و مقام دوم به داوود رفنگار تعلق گرفت.

همچنین از مهدیس رهنما، آرمین سپانلو، سید جواد مهدی زاده و غلام حسین نوعی به عنوان برگزیدگان جشنواره در بخش مستند و از الهام کریمی، محسن موسوی و غفور عباسی مقدم نیز به عنوان برگزیدگان در بخش طبیعت تقدیر شد.