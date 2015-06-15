خبرنگاران بسیجی از خدمات زیارتی ارزان قیمت بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد علما شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد گفت: این تفاهم نامه با هدف ارائه خدمات فرهنگی و زیارتی ارزان قیمت به فعالان رسانه ای کشور به ویژه اعضای بسیج رسانه به امضا رسیده است.

وی گفت: یکی از کارکردهای مهم رسانه جریان سازی و گفتمان سازی در جامعه است و رسالت بسیج رسانه آسان سازی انجام این کارکردها است.

وی یکی از دغدغه های زائران در ایام ازدحام در مشهد را هزینه بالای اقامت چند روزه در مشهد عنوان کرد و گفت: با توجه به گران بودن خدمات اقامتگاه ها و هزینه های جانبی در نحوه ارائه خدمات مطلوب به زائران فاصله زیادی با معیارهای این خدمات داریم.

رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی تصریح کرد: عدم برنامه ریزی صحیح در توزیع مسافران در طول سال یکی از مشکلات متعدد مدیریتی در ساماندهی امور زائران در مشهد است.

وی با اشاره به اذحام زائران در ایام نوروز و فصل تابستان گفت: با توجه به این که هزینه های سفر در زمان های دیگر کمتر است و ارائه خدمات به شکل مطلوب تری صورت می گیرد باید جهت انجام برخی سفرها در ایام غیرشلوغ اقدام کنیم.

علما ادامه داد: باید با یک برنامه ریزی صحیح توزیع مسافر در همه ایام سال را امکان پذیر کنیم تا بتوانیم خدمات بهتری به زائران ارائه دهیم.

وی تأکید کرد: یکی از نکاتی که در سفرهای زیارتی مشهد به آن کم توجهی شده برگزاری تورهای مسافرتی شبیه سفرهای عتبات و حج است.

علما افزود: در این روش مسافران با تورهای مسافرتی به آنجا سفر کرده و امور خدمات دهی و برنامه ریزی را به تور واگذار می کنند و وقت کافی برای بهره مندی از فیوضات اماکن متبرکه دارند اما در سفر به مشهد این موضوع برنامه ریزی نشده است.

رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی در خصوص تفاهم نامه امضا شده در این جلسه گفت: این تفاهم نامه در فصل تابستان و در مرحله اول در ماه مبارک رمضان با هزینه مناسب و با تور حرم شناسی، گشت نیم روزه مشهد شناسی و ارائه بسته فرهنگی به اجرا درخواهد آمد.

بی برنامگی ظرفیت های معنوی مشهد را هدر می دهد

در ادامه مهدی آجیلیان، رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد با بیان این که ما به عنوان جامعه میزبان دغدغه هایی داریم گفت: ظرفیت های اقامتی مشهد با توجه به جایگاه معنوی این شهر براساس بی درایتی در حال هدر رفتن است.

وی با اشاره به این که حداقل این ظرفیت ها به گوش مردم نمی رسد افزود: عمده حضور مسافران و زائران در ایام ازدحام باعث می شود ظرفیت های مشهد در آن ایام به خوبی مشاهده نشود.

آجیلیان گفت: رسانه ها و جراید می توانند با فرهنگ سازی برای معرفی این ظرفیت ها به مردم و ارائه خدمات بهتر به زائران نقش مهمی ایفا کنند.

وی تأکید کرد: شناخت ظرفیت های اقامتی و سیاحتی مشهد به زائران کمک می کند سفر خود را آسوده تر و با آرامش بیشتر سپری کنند.

آجیلیان با بیان این که مقوله سفرزیارتی مقوله ای فرهنگی است گفت: با ایجاد امکانات برای سفر ارزان و عارفانه و به سبک اهل بیت (ع) می توانیم به ارتقاء فرهنگ زیارت در جامعه بپردازیم.

وی ادامه داد: در اثر عدم مدیریت تا کنون نتوانستیم شرایط سفر با دغدغه کمتر برای زائران فراهم کنیم و امروز با عقد این تفاهم نامه آمادگی مجموعه هتل آپارتمان داران مشهد با بسیج رسانه جهت تقویت سفر با دغدغه کمتر و با تکیه بر فرهنگ ائمه(ع) اعلام می کنیم.

