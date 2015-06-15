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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۴۲

مدیر امور اجرایی و روابط عمومی تماشاخانه سنگلج منصوب شد

مدیر امور اجرایی و روابط عمومی تماشاخانه سنگلج منصوب شد

مدیر تماشاخانه سنگلج طی حکمی مدیر امور اجرایی و روابط عمومی این تماشاخانه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عابدی طی حکمی محسن حسن زاده را به عنوان مدیر امور اجرایی و روابط عمومی تماشاخانه سنگلج منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «با توجه به ویژگی های تماشاخانه صاحب تاریخ سنگلج و دقت نظرهای متناسب با آن در مدیریت امور اجرایی و با در نظر گرفتن جایگاه روابط عمومی در معرفی شایسته فعالیت های این تماشاخانه، جنابعالی را به دلیل تجارب ارزشمندتان به عنوان مدیر امور اجرایی و روابط عمومی این تماشاخانه منصوب می کنم.

امید است در فضای کاری با حفظ روابط حسنه موجود در انجام امور محوله موفق، با انگیزه و پرتوان باشید.»

محسن حسن زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس است. وی علاوه بر مدیریت روابط عمومی تئاترشهر و کارشناسی و مسئولیت ارتباط با رسانه های معاونت امور هنری، به عنوان منتقد در برنامه های مختلف رادیویی از جمله هفت اقلیم، صدای صحنه، قاب کلمات و... حضور داشته و در مقام روزنامه نگار در روزنامه های اعتماد، امتیاز، روزگار، سایت ایران تئاتر و... قلم زده است.

محسن حسن زاده علاوه بر بازی و کارگردانی بیش ۲۰ نمایش در سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان کارگردان برگزیده بخش مسابقه تئاتر ایران شناخته شده است.

کد مطلب 2779139
آروین موذن زاده

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