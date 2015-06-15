شهرهای آینده را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، جاه طلبی های گوگل پس از تبدیل شدن به بزرگترین موتورسرچ دنیا یا ورود به ساخت گجت های هوشمند و خودروهای بدون سرنشین همچنان ادامه دارد.

اکنون غول فناوری دنیا به دنبال ترسیم شهر و آینده ای بهتر برای ساکنان زمین است به همین دلیل از طرح جدیدی با نام «آزمایشگاه های پیاده رو» خبر داده که ترسیمی از شهرهای هوشمند آینده هستند.

غول فناوری دنیا با کمک و همراهی شهردار نیویورک به دنبال ساخت و اجرای چنین پروژه ای است تا فضاهای شهری از شکل سنتی و قدیمی خود فاصله بگیرند. در این شهر، ساکنان با فناوری و دنیای دیجیتال عجین می شوند تا بتوانند زندگی جدید و متفاوتی را تجربه کنند.

پروژه راه اندازی این شهر به قدری محرمانه است که هیچ خبری از آن منتشر نشده اما لری پیج مدیر عامل اجرایی گوگل در صفحه شخصی خود در این رابطه و جاه طلبی جدید گوگل سخن می گوید. از ویژگی های این شهر می توان به مواردی مانند:حمل و نقل عمومی شگفت انگیز، وجود پارک ها و فضاهای سبز بیشتر، برخورداری از اینترنت اشیاء و ... را نام برد.

آزمایشگاه های پیاده رو، شهری است که در آن شاهد رشد فناوری هستیم تا هزینه های زندگی کاهش پیدا کند و بتوان زندگی بهتری را در اختیار ساکنان شهرها قرار داد. یکی از بزرگترین نگرانی ها را می توان در رشد جمعیت دانست، برای مثال لندن را به تنهایی تصور کنید که در سال ۲۰۳۰ میلادی جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر خواهد داشت.

برای مثال، شهری را تصور کنید که رانندگان وسایل نقلیه با راندن می توانند با جاده ها ارتباط برقرار کنند تا نه تنها آمار تصادفات جاده ای کاهش پیدا کند بلکه به نجات جان انسان ها نیز شتافت.

ورود گوگل به ساخت شهرهای هوشمند در حالی است که چندی پیش نیز این موتور سرچ در توسعه شبکه های فیبری در بریستول و برای تبدیل کردن این شهر به اولین شهر هوشمند انگلستان نقش داشت. اجرای پروژه بریستول می تواند گواهی بر ارائه راه کارهای جدید و متفاوت از گوگل در ساخت شهرهای هوشمند آینده باشد.