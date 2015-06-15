تلاش برای ثبت جهانی چند ساز ایرانی/ پرونده کمانچه باز است

بهروز وجدانی که در تدوین و گردآوری «پرونده ثبت جهانی ساز کمانچه به نام ایران» توسط خانه موسیقی از همکاران اصلی پروژه بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که دیدیم ساز تار به چه شکلی توسط جمهوری آذربایجان به نام این کشور در یونسکو ثبت جهانی شد بنابراین این احتمال وجود دارد که برخی از کشورها دوباره بخواهند سازهای دیگر ایرانی را به نام خود در یونسکو ثبت جهانی کنند از این رو لازم است که هر چه زودتر نسبت به تکمیل پرونده های مربوط به سازهای ایرانی برای ارجاع به یونسکو کارهای لازم صورت گیرد.

عضو کانون پژوهشگران خانه موسیقی ادامه داد: نمی دانم چه اتفاقی است که به قولی «هر وقت همسایه آش می پزد ما به طور دائم به این آش پختن نگاه می کنیم» در حالیکه خودمان می توانیم بهترین و خوش طعم ترین آش ها را درست کنیم. به هر ترتیب باید تا زمانی که دیگران هوس نکرد‌ه‌اند مانند ساز تار، سازهای دیگر ما را به نام خود ثبت کنند کارهایی را انجام دهیم که بقیه سازهای ایرانی نیز در نوبت ثبت جهانی در یونسکو قرار گیرند.

وی افزود: این موضوعی است که من و تعدادی از همکارانم چه در خانه موسیقی و چه در سازمان میراث فرهنگی به شدت پیگیر آن هستیم و در این راستا نیز اقدامات مقدماتی را انجام داده‌ایم که به زودی جزییات آن اطلاع رسانی می شود. هدف این است که همچون ارجاع پرونده ساز کمانچه به یونسکو که هم اکنون در نوبت ثبت جهانی قرار دارد، دیگر سازها نیز به این منوال در نوبت انتظار قرار گیرد.

این مدرس موسیقی نواحی ایران در ادامه صحبت های خود با اظهار امیدواری از ثبت پرونده جهانی شدن ساز کمانچه در یونسکو توضیح داد: همانطور که قبلا توضیح داده شده بود بعد از اینکه ساز تار به نام جمهوری اذربایجان در یونسکو ثبت شد و متاسفانه مسئولان فرهنگی دولت وقت کاری پیرامون این اتفاق نکردند، تصمیم گرفته شد تا خانه موسیقی و سازمان میراث فرهنگی فعالیت‌هایی را برای جلوگیری از این اتفاق برای دیگر سازهای ایرانی انجام دهند که بعد از برگزاری جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که ساز کمانچه را برای ثبت جهانی در یونسکو ارائه دهیم.

وجدانی با تشریح روند اقدامات انجام گرفته برای ثبت جهانی ساز کمانچه در یونسکو گفت: ما تمامی ضوابط فنی و قانونی ثبت پرونده ساز کمانچه در یونسکو را رعایت کردیم و علاوه بر اینکه سیر تحول و اجراهای سنتی این ساز از دوره صفویه تا دوران معاصر را به مسئولان این پرونده نشان دادیم، حضور این ساز در حوزه موسیقی فولکلور مناطق مختلف کشورمان را به ویژه در مناطق لرستان، ترکمن و آذربایجان به این پرونده ضمیمه کردیم که مشکلی در این حوزه نیز وجود نداشته باشد زیرا حضور یک ساز در موسیقی فولکلور یک کشور تاثیر بسیار زیادی بر ارتقا امتیاز جهانی شدن آن دارد که امیدوارم با اقداماتی که پیرامون این موضوع انجام گرفته ساز کمانچه را در یونسکو ثبت جهانی کنیم.

این پژوهشگر در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به تازه ترین فعالیت هایش در عرصه موسیقی بیان کرد: اخیرا کتاب «موسیقی ایرانی و هویت» از آثاری تالیفی من توسط پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شده که خوشبختانه تاکنون با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است. در ادامه کارهای تالیفی دیگرم همچون کتاب «فرهنگ تفسیری موسیقی»، کارهای مشابهی را برای تالیف آماده کرده ام که به زودی منتشر می شوند.