به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه واگذاری باشگاه استقلال به بخش خصوصی منتفی شد، وزارت ورزش و جوانان مسئولیت اجاره دادن این باشگاه به یک اسپانسر برای تامین هزینه های جاری را بر عهده گرفت و خیلی زود آن را به شاهرخ سبک دست واگذار کرد.

به دنبال این اتفاق رایزنی ها برای انتخاب اعضای هیات مدیره این باشگاه آغاز شد و آخرین گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که حضور برخی اعضا در این هیات مدیره قطعی شده اما برخی نفرات هم در نشستی که قرار است امروز دوشنبه در وزارت ورزش برگزار می شود، مشخص شود.

براساس توافقات صورت گرفته تاکنون حضور شاهرخ سبک دست، مقداد نجف نژاد و عباس کردنوری در هیات مدیره آبی پوشان قطعی شده است. قرار است از بین پندار توفیقی و کامران صاحب پناه یکی به عضویت هیات مدیره درآید. ضمن اینکه از شهاب جهانیان نیز به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره نام برده می شود.

در صورتیکه مسئولان تصمیم گیر در مورد سه عضو احتمالی به جمع بندی نهایی نرسند، احتمالا از بین حسن روشن یا علی جباری به عنوان پیشکسوتان باشگاه استقلال یکی به عضویت هیات مدیره درخواهد آمد.

اما مهمترین انتخابی که برای تیم فوتبال استقلال صورت خواهد گرفت، سرمربی فصل آینده آبی پوشان است که دو گزینه جدی و تقریبا قطعی دارد. علیرضا منصوریان گزینه جدی تری از دراگان اسکوچیچ است. اما پاسخی که روز یکشنبه مدیرعامل باشگاه نفت داد تا حدودی حضور منصوریان را با ابهام مواجه کرد.

در این مورد گفته می شود که نفتی ها رقم بالایی را به منصوریان پیشنهاد داده اند و ممکن است این رقم بالا و مخالفت با حضور در استقلال، مربی جوان را از رفتن به این تیم آبی تهران منصرف کند. در این صورت اسکوچیچ را باید سرمربی فصل آینده استقلال دانست.