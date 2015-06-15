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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پیشگیری از «شب مردگی» در منطقه مرکزی پایتخت

پیشگیری از «شب مردگی» در منطقه مرکزی پایتخت

شهردار منطقه ۶ گفت: برای جلوگیری از پدیده «شب مردگی» در منطقه مرکزی پایتخت، مجوز برای ساخت مجتمع های مسکونی را در اولویت قرار داده ایم.

عظیم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز منطقه ۶ دچار شب مردگی نشده و برای پیشگیری از آن برنامه ریزی های لازم در حال انجام است، گفت: در طول تاریخ بخش هایی از مناطق مسکونی مناطق مرکزی تبدیل به تجاری و اداری شده و کاربری هایشان تغییر کرده است. این وضعیت کم کم در منطقه ۶ نیز در حال به وجود آمدن است اما ما تنها بر اساس طرح تفصیلی مجوز ساخت صادر می کنیم.

وی ادامه داد: در این منطقه اولویت را با پهنه های مسکونی قرار داده و تلاش می کنیم مشکلی که برای منطقه ۱۲ پیش آمد، در این محدوده ایجاد نشود، هر چند ما در این منطقه بیشتر پهنه اداری داریم تا تجاری و منطقه ۱۲ یک منطقه استثنایی است که در طول تاریخ چنین مشکلی برایش به وجود آمده است.

شهردار منطقه ۶ در پاسخ به پرسشی در خصوص احداث دو برج ۲۰ طبقه در خیابان وزرا و ایجاد مشکلات ترافیکی پس از بهره برداری آن گفت: ما تنها در چارچوب قانون و طرح تفصیلی و بر اساس رای کمیسیون ماده ۵ مجوز ساخت صادر کرده ایم و هیچ مجوزی خارج از این چارچوب ها صادر نمی شود. در کمیسیون ماده ۵ کارشناسان بسیاری وجود دارند که مسائل این چنینی را بررسی می کنند.

وی ادامه داد: این مجوزها در دو دوره قبل از من صادر شده و بر اساس قانون بوده و ما نمی توانیم برخلاف مجوز کمیسیون ماده ۵ مجوزی صادر کنیم. حتما این برج ها پیوست ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی داشته که کمیسیون ماده ۵ مجوز آن را صادر کرده است.

کد مطلب 2779163
نورا حسینی

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