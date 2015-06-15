پیشگیری از «شب مردگی» در منطقه مرکزی پایتخت

عظیم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز منطقه ۶ دچار شب مردگی نشده و برای پیشگیری از آن برنامه ریزی های لازم در حال انجام است، گفت: در طول تاریخ بخش هایی از مناطق مسکونی مناطق مرکزی تبدیل به تجاری و اداری شده و کاربری هایشان تغییر کرده است. این وضعیت کم کم در منطقه ۶ نیز در حال به وجود آمدن است اما ما تنها بر اساس طرح تفصیلی مجوز ساخت صادر می کنیم.

وی ادامه داد: در این منطقه اولویت را با پهنه های مسکونی قرار داده و تلاش می کنیم مشکلی که برای منطقه ۱۲ پیش آمد، در این محدوده ایجاد نشود، هر چند ما در این منطقه بیشتر پهنه اداری داریم تا تجاری و منطقه ۱۲ یک منطقه استثنایی است که در طول تاریخ چنین مشکلی برایش به وجود آمده است.

شهردار منطقه ۶ در پاسخ به پرسشی در خصوص احداث دو برج ۲۰ طبقه در خیابان وزرا و ایجاد مشکلات ترافیکی پس از بهره برداری آن گفت: ما تنها در چارچوب قانون و طرح تفصیلی و بر اساس رای کمیسیون ماده ۵ مجوز ساخت صادر کرده ایم و هیچ مجوزی خارج از این چارچوب ها صادر نمی شود. در کمیسیون ماده ۵ کارشناسان بسیاری وجود دارند که مسائل این چنینی را بررسی می کنند.

وی ادامه داد: این مجوزها در دو دوره قبل از من صادر شده و بر اساس قانون بوده و ما نمی توانیم برخلاف مجوز کمیسیون ماده ۵ مجوزی صادر کنیم. حتما این برج ها پیوست ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی داشته که کمیسیون ماده ۵ مجوز آن را صادر کرده است.