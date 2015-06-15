طرح پاکسازی مناطق آلوده کرمانشاه باجدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، ابراهیم رضایی بابادی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ایجاد امنیت پایدار در مناطق آلوده به مواد مخدر را از رویکردهای اصلی و مهم استان برشمرد.

وی اظهار داشت: ایجاد امنیت پایدار در چنین مناطقی و دستگیری خرده فروشان مواد مخدر که آسایش را از مردم سلب می کنند، باید با جدیت مورد توجه دستگاه های اجرایی ذیربط قرار داشته باشد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: تلاش برای ایجاد امنیت در مناطق آلوده به مواد مخدر ضروری است تا هیچ فردی فکر نکند که در این مناطق می تواند به کارهای غیر اصولی دست بزند.

رضایی گفت: در این مناطق باید طوری برخورد صورت گیرد که همه خود را مقید به رفتارهای صحیح بدانند و از انجام ناهنجاری ها دست بردارند، لذا نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های اجرایی که اخیراً در چندین مناطق شهر کرمانشاه اقدام به پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر کرده اند،باید این رویکرد را همچنان برای پاکسازی دیگر مناطق نیز دنبال کنند.

وی تاکید کرد: طرح پاکسازی و سالم سازی مناطق آلوده باید با محوریت فرمانداری کرمانشاه مورد پیگیری قرار گیرد و برخورد لازم با افرادی که تنها به دنبال سود و منافع نامشروع خود هستند، ضروری است زیرا ایجاد امنیت پایدار در این مناطق برای ما یک اصل و اولویت کاری است.

استاندار کرمانشاه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب نتایج خوب توسط استان کرمانشاه در سال گذشته در بحث مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان ساخت: این نتایج خوب کسب شده نشان از تلاش، جدیت و اقتدار استان در بحث مبارزه جدی با مواد مخدر دارد لذا این موضوع همچنان باید مورد توجه دستگاه های اجرایی ذیربط باشد.

رضایی ادامه داد: این دستاوردها به اطلاع مردم رسانده شود تا مردم در جریان قرار گیرند که استان در بحث مبارزه با مواد مخدر در چه جایگاهی قرار دارد و چه حرکت ها و اقدامات بزرگی در این راستا انجام داده است.

وی بیان داشت: همچنین با اطلاع رسانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر،خانواده هایی که دارای معتاد هستند،در جریان امور مربوط به تحویل فرد معتاد خود به دستگاه های ذیربط قرار خواهند گرفت.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بیان داشت: هر چه قدر با اعتیاد و مواد مخدر برخورد صورت گیرد باز کم است زیرا این پدیده خانمانسوز نسل کشور را تهدید می کند و ویران کننده کانون خانواده و جامعه است.

استاندار کرمانشاه همچنین یکی از وظایف مهم شورای شهر کرمانشاه را علاوه بر تلاش در جهت عمران و شکوفایی شهر و کارهای اجتماعی، تلاش در جهت ایجاد زمینه های لازم برای توسعه فرهنگی شهر برشمرد و گفت: شورای شهر و شهرداری کرمانشاه باید در این راستا برنامه و تلاش داشته باشند و از راهکارهای علمی برای توسعه فرهنگی شهر استفاده نمایند اما متاسفانه در این زمینه کمتر اقدامات جدی دیده شده است.

رتبه برتر کرمانشاه در زمینه مبارزه با مواد مخدر

در این جلسه همچنین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز گفت: در سال گذشته در زمینه برخورد با مواد مخدر رتبه برتر کشور را کسب کردیم که خوشبختانه این مهم در سه ماه اول سالجاری نیز تدوام داشته و استان همچنان به عنوان استان برتر شناخته می شود.

علی شمشیری بیان داشت: از چند مدت گذشته با حمایت استاندار محترم، کارگروه بانوان و خانواده در زمینه بحث مبارزه با مواد مخدر فعال گردید و خوشبختانه استان کرمانشاه در این زمینه به عنوان استان پیشتاز در کشور شناخته شد و این موضوع هم اکنون توسط وزیر کشور برای اجرا به تمامی استان های سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر (پنجم تیرماه) مقرر شده که استانداران و فرمانداران با خانواده شهیدان امر مبارزه با مواد مخدر دیدار داشته باشند تا از این خانواده ها تجلیل و دلجویی بعمل آید.

شمشیری در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر در جهان پیشتاز است که بهترین گواه این موضوع شهید شدن ۳ هزار و ۷۰۰ نفر و ۱۲ هزار نفر جانباز در مسیر مقابله با توزیع مواد مخدر در کشور است.