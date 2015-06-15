میزان سرمایه گذاری صنعتی در خدابنده به ۶۲۰ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری صبح دوشنبه در مراسم سالگرد ۲۴ خردادماه در جمع اعضای شورای ستاد حامیان دولت تدبیر و امید در قیدار، اظهار داشت: حوزه اقتصادی که از مطالبات مردم است، متاسفانه در سال ۹۱ با رشد اقتصادی منفی روبهرو بودیم.
استاندار زنجان گفت: در سالهای ۹۱ و ۹۲ رشد منفی اقتصادی منفی ۷/۸ و ۶/۸ را پشتسر گذاشته بودیم و در تابستان سال ۹۱ ، تورم به ۳۵ رصد رسیده بود.
انصاری تاکید کرد: متاسفانه واحدهای تولیدی با مشکل موجه بودند، ولی دولت توانست رشد اقتصادی منفی را به مثبت برساند.
وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته کشور در حوزه سیاسی و اقتصادی در جوامع بینالمللی وضعیت پیچیدهای داشت، گفت: پرونده هستهای مطرح بود و مناسباتی که در عرصه بینالمللی انجام میشد، درخور شأن ملت ایران نبود. این خود مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر میکرد.
انصاری افزود: عدم اراده و اعتماد از سوی دو طرف دلیل اصلی این روند بود، در حالی که دولت یازدهم طی مدت ۱۸ ماه توانست فضای اعتماد را در طرف مذاکرهکننده ایجاد کند.
استاندار زنجان گفت: استان زنجان در حالحاضر جزو ۱۰ استان برتر در کاهش نرخ بیکاری است که ۲۲ استان بعد از استان زنجان قرار گرفتهاند.
انصاری تصریح کرد: نرخ بیکاری در بین جوانان استان زنجان بالای ۲۶ درصد بود که در حالحاضر به ۹/۱۸ درصد رسیده است.
وی افزود: کاهش نرخ بیکاری نشان دهنده این است که دولت اقدامات مثبتی انجام داده و در برنامه آینده خود برای بهتر شدن اوضاع برنامهریزی میکند.
استاندار زنجان، به وضعیت سرمایهگذاری طی پنج سال منتهی به دولت تدبیر و امید و ۱۸یا ۲۰ ماه فعالیت اشاره کرد و گفت: طی این مدت هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضای سرمایهگذاری داشتیم که در خدابنده این میزان سرمایهگذاری ۶۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
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