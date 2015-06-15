شمشیربازان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

‌به گزارش خبرنگار مهر پیمان فخری و سیامک فیض عسگری به عنوان سرمربی تیم‎های ملی شمشیربازی اسلحه سابر و اپه ۴ بازیکن را برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی کرده‌اند اما بنا بر اعلام احمد اکبری، سرمربی تیم فلوره، در این اسلحه ۳ بازیکن به محل برگزاری این مسابقات در سنگاپور اعزام می‌شوند.

اسامی ملی‌پوشان شرکت کننده در مسابقات شمشیربازی ۲۰۱۵ قهرمانی آسیا به این شرح است:

اسلحه سابر: مجتبی عابدینی، محمد رهبری، علی پاکدامن، فرزاد باهرارسباران

اسلحه اپه: محمد اسماعیلی، طاهر عاشوری، محمد علی کیهانی، امیر خلفی

اسلحه فلوره: علیرضا ادهمی، شروین طلوعی، محمد حسین جعفری

پیش از این نیز ۱۰ بازیکن در بخش بانوان برای شرکت در رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا معرفی شده بودند. بر این اساس نجمه سازنچیان، فائزه رفیعی، پریماه برزگر، کیانا باقرزاده (اسلحه سابر)، مهسا پوررحمتی، اعظم بختی، سکینه نوری (اسلحه اپه)، الهه قهرمانی، سروناز مرتضوی و نگین کافی ( اسلحه فلوره) بازیکنان ایران در بخش بانوان این مسابقات هستند. بدین ترتیب در مجموع ۲۱ بازیکن کاروان شمشیربازی ایران را در سنگاپور تشکیل می‌دهند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا ۴ تا ۹ تیرماه برگزار می‌شود. با توجه به برنامه مسابقات و اینکه روز نخست به دیدارهای انفرادی اپه مردان و سابر بانوان اختصاص دارد، ۳۱ خرداد اولین گروه شمشیربازی ایران در این دوره اسلحه تهران را به مقصد سنگاپور ترک می‌کند.