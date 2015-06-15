دولت به عهدی که با مردم بسته پایبند است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان محمدی شامگاه یک شنبه در جشن گرامیداشت سالروز ۲۴ خرداد گفت: شعارهای دولت در سه محور تعامل سازنده با جهان، نجات اقتصاد و احیای اخلاق خلاصه می شود که در طول این دو سال در بسیاری از زمینه های توانسته ایم این شعارها را محقق کنیم.

وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای تاکید کرد: قطعا تیم مذاکره کننده به دنبال عزت، حکمت و مصلحت ملت ایران است.

محمدی ادامه داد: دولت در راه احیای اخلاق خود را برتر ندانسته و حق را فقط مختص خود نمی داند.

مشاور عالی استاندار تاکید کرد: دولت پایداری در راه را از امام راحل (ره) که ترسیم کننده راه بودند آموخته و جوانمردانه در راه ولایت فقیه حرکت خودش را برای پیشرفت و توسعه کشور ادامه می دهد.

محمدی با بیان اینکه تفرقه خطری است که کشور را تهدید می کند گفت: باید صبور باشیم و تحمل یکدیگر را داشته باشیم تا دشمن نتواند از اختلافات بین ما به نفع خویش بهره برداری کند.

وی همچنین تندروی را یکی دیگر از خطرات دانست و افزود: تندروی انسان را از حرکت در مسیر عقلانیت دور می کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در ادامه راه نجات اقتصاد گیلان را در سه بخش تجارت، توریسم و تولید دانست و اعلام کرد: در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه در نشستی از اتمام احزاب دعوت می شود تا برنامه های خودشان برای توسعه استان را ارائه دهند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ کشور را از حرکت در مسیر بی تدبیری نجات داد.

غلامعلی جعفرزاده با اشاره به اینکه این دولت واقعا مظلوم است تاکید کرد: این دولت یار امام و تابع ولایت فقیه است اما هر کاری که انجام می دهد به نوعی زیر سئوال می رود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دولت توانست نرخ تورم را از بالای ۴۵ درصد به ۱۵ درصد برساند اظهار کرد: کاری که به نظر بسیاری از اقتصاددانان در این مدت بعید به نظر می رسید با تدبیر دولت امکان پذیر شد و رسیدن به این نقطه گام بزرگی است که به سمت نجات اقتصاد ایران برداشته شده است.

وی با اشاره اینکه ما در قبال نسل آینده مسئول هستیم گفت: انقلاب متعلق به همه ما است و باید برای حفظ و حراست از آن تلاش کنیم.