سفیر جدید مغولستان استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،دامبین یام سفیر جدید ( غیر مقیم ) مغولستان در آغاز ماموریت خود در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن خوشامدگوئی، به مناسبات فی مابین جمهوری اسلامی ایران و مغولستان اشاره و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های موجود دو کشور زمینه گسترش مناسبات در بخش های مختلف از جمله اقتصادی ، تجاری و دانشگاهی وجود دارد.

ظریف با بیان دیدار کوتاه خود با وزیر خارجه مغولستان در حاشیه اجلاس اخیر وزرای عضو سازمان همکاری های شانگهای در مسکو، افزود توسعه مناسبات دو کشور مورد تاکید طرفین قرار گرفت .

سفیر جدید مغولستان نیز با توجه به زیر ساخت ها و ظرفیت های کشورش در بخش کشاورزی و دامپروری ابراز امیدواری کرد در زمینه های یاد شده نیز همکاری های دو کشور توسعه یابد.

وی همچنین همکاری های نزدیک و حمایت متقابل دو کشور در مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد را خواستار شد.