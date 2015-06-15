طرح های ویژه پلیس کرمانشاه برای رمضان/ باهنجارشکنان برخورد می شود

سرهنگ کيومرث عزيزی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی پلیس کرمانشاه برای تامین نظم و امنیت عمومی و برخورد با هنجار شکنان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی اظهار داشت: امسال همانند سالهای قبل در آستانه ماه مبارک رمضان بیانیه ای برای صنوف و مشاغل مختلف صادر می شود که مقررات این ماه را رعایت کرده و آنگونه که شایسته است حرمت این ماه را حفظ کنند.

عزیزی خاطر نشان کرد: افرادی که عذر شرعی داشته و قادر به روزه گرفتن نیستند از روزه خواری در انظار عمومی خودداری کنند، چرا که با تذکر لسانی از سوی مأموران روبه رو خواهند شد.

جانشن ناجای استان کرمانشاه تصریح کرد: بنا به تشخیص مأمور نیروی انتظامی، افرادی که در ماه مبارک رمضان به عمد روزه خواری کنند در اختیار مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.

عزیزی اظهار داشت: علاوه بر گشت های فعلی در سطح شهر، کلانتری ها و پلیس های تخصصی مأموریت تذکر لسانی را بر عهده دارند و حداقل ۶۰ تیم نظارتی در سطح شهرستان کرمانشاه برای ماه مبارک پیش بینی شده است.

وی افزود: به مناسبت ماه رمضان طرحهایی نیز برای اغذیه فروشیها، قهوه خانه ها، رستورانها و ... درنظر گرفته شده که این اماکن می بایست با اتحادیه ها هماهنگ باشند.

جانشين فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از فعالیت برخی از اماکن عرضه مواد غذایی خبر داد و گفت: تعدادی از اغذیه فروشی ها و رستوران ها در پایانه های شمالی و جنوبی بصورت هر ده روز یکبار با رعایت ملزوماتی همچون پوشش شیشه و استفاده از ساندویچ سرد، به مسافران ارائه خدمت می دهند.

وی اعلام کرد: تعدادی از صنوف اغذیه فروشی نیز در مرکز اصلی شهر و پایانه ها از زمان افطار تا نیم ساعت قبل از سحر در صورت اخذ مجوز از اتحادیه می توانند فعالیت داشته باشند، اما مابقی اماکن توزیع مواد غذایی از سحر تا افطار حق هیچگونه طبخ مواد غذایی را ندارند.

عزیزی در پایان گفت: روزه داران و افرادی که نفوذ کلام دارند درصورت مشاهده روزه خواری، امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند تا شأن و عظمت ماه مبارک رمضان حفظ شود.