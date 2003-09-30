سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره وضعيت هسته اي ايران پاسخ گفت

"مليسا فلمينگ" سخنگوي آژانس بين المللي انرزي اتمي (IAEA) روز سه شنبه در مصاحبه با خبرگزاري مهر به سوالاتي درباره وضعيت هسته اي ايران پاسخ داد.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي به سوالاتي از قبيل موضع گيري آژانس درباره ادعاهاي كذب آمريكا درمورد برنامه هاي هسته اي ايران، احتمال خروج جمهوري اسلامي ايران از معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي، اثبات شفافيت ايران تا مهلت تعيين شده 31 اكتبر(9 آبان) و چگونكي ورود بازرسان به تهران در روز پنجشنبه 10 مهر پاسخ داد.

متن كامل اظهارات فلمينگ متعاقبا انتشار مي يابد.