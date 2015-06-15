حجت الاسلام سعیدی:به متدینین رای دهید تا انقلاب دست نااهلان نیفتد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در همایش روحانیون شاغل در سپاه پاسداران با بیان اینکه ما در عرصه منطقه ای با دو تهدید روبرو هستیم و در عرصه داخلی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنیم، اظهار کرد: در عرصه منطقه ای ما با تهدید جنگ نیابتی روبرو هستیم و آمریکایی ها از چند سال قبل تاکتیک خود را از جنگ تمدنی به جنگ درون تمدنی تغییر دادند، یعنی به طور مستقیم وارد جنگ نمی شوند، بنابراین امروز ما با بحران جنگ درون تمدنی روبرو هستیم و عراق، سوریه، یمن، پاکستان و افغانستان گرفتار این جنگ هستند.

وی افزود: البته هدف اصلی این جنگ، ایران بوده است که با درایت رهبر معظم انقلاب، این جنگ وارد مرزهای ما نشده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تاکید کرد: اولین فایده این جنگ برای دشمنان این بود که چند ارتش را از کار انداخت، مانند ارتش مصر، ارتش سوریه، ارتش یمن و ارتش عراق که حریم امنی را برای اسرائیل ایجاد کرد تا صهیونیست ها امروز نظاره گر درگیری های درون جهان اسلام باشند.

حجت الاسلام سعیدی، دومین تهدید منطقه ای را تقویت سه اسلام بدلی عنوان کرد و گفت: امروز بحثی تحت عنوان هلال شیعی را در مورد ما مطرح می کنند که البته ما این موضوع را مطرح نکرده ایم و شعار شیعه گری نداده ایم. امروز یک اسلام تکفیری از تریبون عربستان اعلام وجود می کند، یک اسلام سکولاریزه شده از سوی ترکیه و یک اسلام شیعی افراطی و لندنی که توسط سید صادق شیرازی در قم ترویج می شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به رویکرد اسلام شیعی لندنی، گفت: این اسلام رویکردش حمله به مقدسات اهل سنت است و آنقدر هتاکی می کند که هر سنی این اهانت ها را ببیند، دقیقا ضد شیعه می شود. یاسر الحبیب یکی از چهره های خبیث این جریان است که در انگلیس دارای تریبون است.

وی افزود: تشکیل بسیج در سوریه، عراق، لبنان و غزه از آثار وجودی اهل بیت و همان خدمت انقلاب اسلامی به جهان اسلام است که برخی می خواهند به ترویج عزاداری خنثی و قمه زنی این محتوا را از درون خالی کنند.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به مشکلات و مسائل داخلی درون کشور، گفت: یکی از مسائل ما، مسئله هسته ای است که آیا به سرانجام می رسد یا خیر. مشکل اینجاست که دولت همه چیز را وصل به بیرون کرده است و معاون اول این دولت می گوید ما به بیرون چشمداشت نداریم اما رئیس جمهور می گوید آب خوردنمان هم به تحریم ها ارتباط دارد. بنابراین وقتی می گوییم آب خوردن ما به تحریم ها مرتبط است، طرف مقابل در مذاکرات چطور می خواهد با ما برخورد کند؟

وی با بیان اینکه نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکرات هسته ای ۴ گزینه ایده آل، مطلوب، مقبول و حداقلی است، گفت: دولتی می تواند آرمان های رهبری را پیاده کند که ظرفیت لازم را داشته باشد و سپس خواص جامعه و مردم هستند که می توانند انتظارات رهبری را محقق کنند.

سعیدی با اشاره به مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در سپاه همه باید در چارچوب قرارگاه مرکزی عمل کنند، در غیر این صورت بودنشان در سپاه مشروعیت ندارد. در عملیات سیاسی وحدت قرارگاه مرکزی شرط است.

حجت الاسلام سعیدی خاطرنشان کرد: طرف مقابل ما یک توافق نانوشته دارد که رای خود را در انتخابات به کسانی بدهد که بیشترین زاویه را با نظام داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه ما نمی خواهیم در انتخابات دخالت کنیم، تاکید کرد: ما می گوییم به متدینین رای دهید، این که معنایش دخالت در انتخابات نیست. چون رای ما تاثیرگذار است می خواهند این مسئله را از ما بگیرند.

وی تصریح کرد: در صورتی انقلاب به دست نااهلان نمی افتد که نماینده مجلس ما مومن و انقلابی و نماینده مجلس خبرگان نیز فهیم و متدین باشد.

حجت الاسلام سعیدی بااشاره به ماموریت ها و رسالت های روحانیت در سپاه پاسداران اظهار کرد: در ۱۸ اسفند سال ۹۲ رهبری خطاب به نیروهای مسلح مطالبی فرمودند که برداشت های متفاوتی از آن ایجاد شد. برخی گفتند باید فقط کارهای آخوندی انجام دهیم، برخی هم گفتند که نظر رهبری این نبود که برنامه های مصوب گذشته را کنار بگذاریم بلکه معتقد بودند شما از مسائل اصلی روحانیت غفلت کردید که نظر درست هم همین بود چون بنا نبود کل وظایف و سازمان را تعطیل کنیم.

وی اولین وظیفه روحانیت در سپاه را الگو بودن عنوان کرد و گفت: ما باید در نظم تعامل، معاشرت، وقت گذاری و ارتباط با پاسداران الگو باشیم چرا که نمی شود یک روحانی به این موضوعات بی توجه باشد و به عنوان مثال تجملاتی زندگی کند.

حجت الاسلام سعیدی دومین ماموریت روحانیت در سپاه را انجام فعالیت های آخوندی متعارف دانست و تاکید کرد: ما به صرف اینکه مدیر یک سازمانی هستیم نباید فعالیت های آخوندی خود را کنار بگذاریم یعنی به عنوان مثال نباید مسئله گفتن و روضه خواندن را رها کنیم که اگر من مصداقا این موارد را مشاهده کنم قطعا برخورد خواهم کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه سومین وظیفه روحانیت در سپاه را انجام فعالیت های آخوندی سازمانی عنوان کرد و گفت: این وظایف شامل استخراج متن و محتوا از متون اسلامی و تایید محتوا می شود. امروز وظایف چند دستگاه را به ما داده اند یعنی وظایف وزارت اطلاعات، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای نگهبان در داخل سپاه بر عهده ماست چرا که آنها به دلایل حیطه بندی نمی توانند وارد سپاه بشوند و کار خود را انجام دهند.

حجت الاسلام سعیدی تاکید کرد: بخشی از کارهای امنیتی و شبه امنیتی را هم به ما واگذار کرده اند؛ همچنین باید بگویم نمایندگی ولی فقیه در واقع صدا و سیمای سپاه هست و از طرف دیگر به عنوان مثال وظایف شورای نگهبان در داخل سپاه نیز با نمایندگی ولی فقیه است یعنی تایید جایگاه سرداری برعهده نمایندگی ولی فقیه است که در واقع همان کار شورای نگهبان در بیرون سپاه را انجام می دهد.

وی خاطرنشان کرد: ما همواره باید تواضع را در این سه ماموریت روحانیت در سپاه بوجود آوریم.