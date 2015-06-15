استرالیا دولت جاکارتا را به نقض تمامیت ارضی خود متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، استرالیا در روز دوشنبه با لحنی طعنه آمیز از اندونزی خواست تا بیش از پیش به فکر تامین امنیت مرزهای خود باشد.

جنک لفظی بین کانبرا و جاکارتا از زمان انتشار گزارشی مبنی بر پرداخت رشوه از سوی مامورین اداره مهاجرت استرالیا به ناخدای یک کشتی حامل مهاجرین آغاز شد. گفته می شود که استرالیا به هر یک از خدمه این کشتی که حامل مهاجرین میانماری، بنگلادشی و سریلانکایی بوده است ۵۰۰۰ دلار آمریکا رشوه داده تا آنها را به اندونزی بازگردانند.

انتشار این خبر که صحت آن از سوی دولت کانبرا رد نشده است انتقاد شدید جاکارتا را در پی داشت تا آنجا که وزیر امور خارجه اندونزی از این اقدام به عنوان راهکار جدید استرالیا برای مهار بحران مهاجرت یاد کرد.

در پاسخ به این اظهار نظر، «جولی بیشاپ» وزیر امور خارجه استرالیا هم مشکل به وجود آمده را ناشی از عملکرد ضعیف جاکارتا در حفاظت از مرزهای خود عنوان کرد و گفت منتظر می ماند تا اندونزی گزاش کاملی از جرایم مرتبط با قاچاق انسان در این کشور ارایه دهد.

وی ادامه داد که بهترین راه حل برای جاکارتا تثبیت حق حاکمیت خود در خطوط مرزی است و این از اهمیت زیادی برخودار است چرا که کشتی های اندونزی با هدف شکستن تمامیت ارضی استرالیا کشور خود را ترک می کنند.

دولت محافظه کار «تونی ابوت» نخست وزیر استرالیا، پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۳ سیاست تندی را در قبال مهاجرین غیر قانونی اتخاذ کرده است و مانع از ورود آنها به حریم کشور می شود. از دسامبر ۲۰۱۳ تنها یک کشتی از این نوع اجازه پهلو گفتن در آبهای استرالیا را داشته است.

ابوت نیز دیروز یکشنبه اعلام کرد استرالیا هرچه که لازم باشد برای مواجهه با این مسئله انجام می دهد. اندونزی و استرالیا هر دو از کشورهایی هستند که در محدوده اقیانوس آرام قرار دارند.

گفته می شود که جنگ لفظی کانبرا- جاکارتا در ادامه تنش های به وجود آمده بین دو کشور بر سر دو تبعه استرالیایی است که در ماه میلادی آوریل به جرم قاچاق مواد مخدر در اندونزی محاکمه و اعدام شدند.