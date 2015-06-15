امکانات آتش نشانی در ریگان ناکافی است/افزایش آتش سوزی ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهگان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع چهار مورد حریق طی روزهای اخیر در نخلستان های ریگان اظهار داشت: افزایش دما باعث بروز این آتش سوزی ها شده است.

وی از وقوع حریق در یک منزل مسکونی در شهرک امام علی شهر ریگان طی شب گذشته خبر داد و افزود: در این حادثه یک خودروی سورای نیز در آتش سوخت اما خوشبختانه این حریق خسارت جانی نداشت.

شهردار ریگان علت بروز این آتش سوزی را گرمای هوا و اتصال سیم های برق عنوان کرد و ابراز داشت: با تلاش ماموران آتش نشانی این حریق مهار و از سرایت آتش به سایر منازل مسکونی جلوگیری شد.

دهگان از کمبود امکانات آتش نشانی در ریگان خبر داد و افزود: در حال حاضر تنها یک ماشین آتش نشانی در این منطقه وجود دارد که با توجه به کثرت آتش سوزی ها و وسعت منطقه، افزایش تعداد ماشین های آتش نشانی الزامی است.

وسعت شهرستان ریگان را هشت هزار کیلومتر مربع عنوان و تصریح کرد: بیش از ۸۰ هزار نفر در این شهرستان ساکن هستند.

شهردار ریگان با اشاره به وجود ۳۰۲ آبادی در شهرستان ریگان، یادآور شد: امکانات آتش نشانی در ریگان بسیار اندک بوده و پاسخگوی نیاز منطقه نیست.