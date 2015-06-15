موضوع استیضاح وزیر ورزش در مجلس مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا خادم، درباره طرح سئوال تعدادی از نمایندگان از مردم از وزیر ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه‌های وکلای مردم در مجلس برای گودرزی و تیم مدیریتی وزارتخانه مهم است و تلاش ما این بوده با توجه به محدویت‌های مالی به خصوص در تکمیل پروژه‌های ناتمام ورزشی تمام توان خود را برای مرتفع کردن مشکلات در این بخش بکار بگیریم.

خادم در مورد موضوع طرح سئوال از وزیر ورزش و جوانان و موضوع استیضاح در مجلس اضافه کرد: واقعیت این است که تعدادی از سئوالات با امضای نمایندگان محترم مطرح بود که با تعامل و همراهی آن ها به ویژه آقای هروی نماینده محترم توانستیم آن‌ها را پاسخ دهیم و در مواردی هم که نیاز به زمان دارد به خصوص در مورد تکمیل پروژه‌های استانی با همکاری مدیران کل ادارات ورزش و جوانان باید به تقاضای نمایندگان مردم عمل کنیم.

خادم تاکید کرد: موضوع استیضاح وزیر در دستور کار مجلس قرار ندارد و روند اصولی گودرزی در مبارزه با فساد، تحکیم مبانی فرهنگی و اخلاقی در ورزش و جوانان مورد تایید نمایندگان است.

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به این که این وزارتخانه تعامل خوبی با نمایندگان مجلس دارد گفت: جزو سه وزارتخانه ای هستیم که کمترین سئوال از مجلس را داشته‌ایم و همفکری و کمک نمایندگان محترم به ما زیاد بوده است.