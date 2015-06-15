عراقچی و روانچی چهارشنبه به وین بازمی گردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان که شب گذشته مذاکرات وین را ترک کرده و به منظور مشورت های داخلی به ایران بازگشته اند، بامداد چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه برای ادامه نگارش متن برجام به وین باز خواهند گشت.

بر اساس این گزارش مذاکرات در وین در سطح کارشناسی ادامه دارد. جلسات کارشناسی از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی ۱۱:۳۰ به وقت تهران در وین ادامه خواهد داشت.

حمید بعیدی نژاد ریاست تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش ضرب الاجل پایانی مذاکرات ۱۰ تیر ماه است. هنوز درباره حضور وزرای امور خارجه در وین خبر رسمی اعلام نشده است اما منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای گفته اند که محمد جواد ظریف در پی حضور معاونانش در وین در مذاکرات حاضر خواهد شد.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز برای حضور در مذاکرات اعلام آمادگی کرده است و به نظر می رسد که وزرای امور خارجه ایران و آمریکا هفته آینده سفری به وین داشته باشند.