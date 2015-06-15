داورزنی: ۷ امتیاز ما را امیدوار کرد/ بازیکنان به خودباوری رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه هفته پنجم لیگ جهانی برابر روسیه گفت: تیم ایران تنها تیمی در سطح یک لیگ جهانی است که هفت امتیاز از بازی‌های خارج از خانه خود به دست آورده است. این موضوع را برای افرادی می گویم که پس از شکست تیم ایران برابر آمریکا در هفته سوم لیگ جهانی انتقاداتی نسبت به عملکرد تیم ایران آغاز کردند.

رئیس فدراسیون والیبال افزود: روند رو به رشد تیم ایران در آینده نیز بهتر خواهد شد. اساسا بازی‌های خارج از خانه خیلی سخت است به ویژه در کشورهایی که اختلاف ساعت زیادی با ایران دارند.

وی با بیان اینکه لهستان نیز این هفته دو مسابقه خود در آمریکا را واگذار کرد، گفت: آمریکا، لهستان و روسیه در تهران کار سختی خواهند داشت. فراموش نکنیم بازیکنان ایران با قدرت‌های بزرگی بازی کردند و طبیعی است که ما انتظار خاصی از آنان نداشتیم. اما دیدید که خودباوری در بازیکنان وجود دارد و علی رغم همه حرف و حدیث‌ها پیرامون بازیکنان و کادر فنی در هفته‌های سوم و چهارم لیگ جهانی، بازیکنان ایران به درستی فعل خواستن را صرف کردند.

رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: تیم ایران در دو مسابقه و در خانه حریف قهرمان المپیک را از پیش رو برداشت و شش امتیاز کامل گرفت. هفت امتیاز ایران در بازی‌های خارج از خانه تیم ایران را بیشتر به صعود به مرحله نهایی لیگ جهانی امیدوار کرد.

وی در پایان گفت: انشاالله تیم ملی والیبال ایران با حمایت مردم، لطف خداوند و با تلاش کادر فنی و بازیکنان در تهران همه امتیازهای لازم را کسب خواهد کرد و با کسب پیروزی و حتی صعود به مرحله بعد، دل مردم ایران را شاد و لبخند را بر روی لبان آنان خواهند نشاند که هدف نخست والیبال ایران است.