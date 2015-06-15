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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۶

مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌ها؛

اسامی داوران دیدار ترکمنستان و ایران اعلام شد

اسامی داوران دیدار ترکمنستان و ایران اعلام شد

داوران بحرینی نخستین دیدار ایران در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ و جام ملتها ۲۰۱۹ آسیا را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فدراسیون بین‌المللی فوتبال اسامی تیم داوری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ترکمنستان و ایران که ساعت ۱۷:۳۰ فردا سه‌شنبه به وقت تهران در ورزشگاه اسپورت تپلومی برگزار می‌شود، را به شرح زیر اعلام کرد:

داور: عبدالحسین جمال جمعه (بحرین)، کمک‌ها: موسی نواف شاهین خلیفه  و سیدجلال علوی (بحرین) و داور چهارم: عبداله عبدالعزیز یوسف عبدالعزیز (بحرین)

همچنین اسلاموف از تاجیکستان به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و محمدحامد السئوالی از عربستان به عنوان ناظر تیم داوری در این دیدار حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2779227

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