اسامی داوران دیدار ترکمنستان و ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فدراسیون بین‌المللی فوتبال اسامی تیم داوری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ترکمنستان و ایران که ساعت ۱۷:۳۰ فردا سه‌شنبه به وقت تهران در ورزشگاه اسپورت تپلومی برگزار می‌شود، را به شرح زیر اعلام کرد:

داور: عبدالحسین جمال جمعه (بحرین)، کمک‌ها: موسی نواف شاهین خلیفه و سیدجلال علوی (بحرین) و داور چهارم: عبداله عبدالعزیز یوسف عبدالعزیز (بحرین)

همچنین اسلاموف از تاجیکستان به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و محمدحامد السئوالی از عربستان به عنوان ناظر تیم داوری در این دیدار حضور خواهند داشت.