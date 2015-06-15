اسامی داوران دیدار ترکمنستان و ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فدراسیون بینالمللی فوتبال اسامی تیم داوری دیدار تیمهای ملی فوتبال ترکمنستان و ایران که ساعت ۱۷:۳۰ فردا سهشنبه به وقت تهران در ورزشگاه اسپورت تپلومی برگزار میشود، را به شرح زیر اعلام کرد:
داور: عبدالحسین جمال جمعه (بحرین)، کمکها: موسی نواف شاهین خلیفه و سیدجلال علوی (بحرین) و داور چهارم: عبداله عبدالعزیز یوسف عبدالعزیز (بحرین)
همچنین اسلاموف از تاجیکستان به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و محمدحامد السئوالی از عربستان به عنوان ناظر تیم داوری در این دیدار حضور خواهند داشت.
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