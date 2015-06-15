آخرین وضعیت بار کشتی نجات/ علت تغییر مسیر از یمن به جیبوتی

شاهین محمد صادقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همراه کشتی امدادی نجات در سفر به یمن، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت محموله «کشتی نجات» و ارسال آن به یمن اظهار داشت: تا جایی که اطلاع دارم بار کشتی نجات که در جیبوتی تخلیه شده بود، طی هفته گذشته در قالب ۵ فروند کشتی کوچک از جیبوتی به یمن ارسال شده که ان شاء الله به دست مردم نیز رسیده است.

وی با رد شایعات مربوط به خرید و فروش یا گم شدن محموله کشتی نجات تصریح کرد: این مسائل حداقل درباره این کشتی صحت ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره سرنوشت استقرار کمپ امدادی هلال احمر ایران در جیبوتی برای کمک به آوارگان یمنی گفت: فکر می کنم مقدماتش فراهم شده و با پیگیری هایی که صورت گرفته، امیدوارم انجام شود؛ صحبت هایی شده است که احتمالا این کار به سرانجام خواهد رسید.

محمدصادقی درباره علت تغییر مسیر کشتی نجات از یمن به جیبوتی در سفر اخیر تصریح کرد: تصمیم گیرندگان کشور و دولت و وزارت امور خارجه بنا بر مصالحی تصمیم گرفتند که کشتی به جیبوتی برود؛ گفتند که وزارت خارجه در راستای سیاست های کلی خودش، مایل به ایجاد تنش نیست.

وی در پاسخ به این سوال که مگر محموله یک کشتی امدادی منجر به ایجاد تنش می شود؟، اظهار داشت: به هر حال تعبیر و تفسیر وزارت امور خارجه این بود.