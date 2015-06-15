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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳

استاندار کرمان:

همگرایی احزاب سیاسی در کرمان/موانع سرمایه گذاری رفع شود

همگرایی احزاب سیاسی در کرمان/موانع سرمایه گذاری رفع شود

کرمان - استاندار کرمان به همگرایی احزاب سیاسی در کرمان اشاره کرد و گفت: امروز همدلی سیاسی در کرمان بی نظیر است و منشور سیاسی و همدلی توسط همه فعالان سیاسی در امضا شده تا رقابت سالم با رفاقت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی یکشنبه شب در آیین گرامیداشت انتخابات  ۲۴ خرداد در خانه شهر به خیل عظیم ایثارگران در ستاد روحانی اشاره کرد و گفت: این ستاد برگزاری از جمعی از گروه های مختلف مردم برای قدرشناسی از مردم تشکیل شده است.

وی ۲۴ خرداد را یادآور رای مردم دانست و ادامه داد: یک روز بعد از انتخابات ۲۴ خرداد نرخ دلار کاهش یافت و این تاثیر رای مردم است و این نشان دهنده تاثیر رای مردم است و سبد رای رئیس جمهور مخصوص یک گروه خاص نیست و همه فعالان سیاسی در آن حضور داشتند.

رزم حسینی همچنین به ظرفیت های استان کرمان اشاره کرد و افزود: استان کرمان با داشتن ظرفیت های فراوان شایستگی داشتن شرایط بهتری را دارد و امروز دغدغه ما اقتصادی بر پایه اقتصاد درون زا و مقاومتی است.

وی در ادامه به همگرایی همه احزاب سیاسی در کرمان اشاره کرد و افزود: امروز همدلی سیاسی در کرمان بی نظیر است و منشور سیاسی و همدلی توسط همه فعالان سیاسی در امضا شده تا رقابت سالم با رفاقت انجام شود.

وی در حوزه گردشگری ادامه داد: در حوزه شهری استان کرمان نیازمند ۲۹ پل است که از ابتدای انقلاب تاکنون ۱۴ پل ساخته شده و در دو سال گذشته سند ۱۳ پل در کرمان امضا شده و در بافت قدیم شهر نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ساخت بیمارستان پیامبر اعظم، تجهیز و مرمت بیمارستان صد تخته خوابی نوریه و بازسازی باغ فتح آباد را از دیگر اقدامات در استان کرمان برشمرد و گفت: در حوزه آب نیز اقدامات زیربنایی انجام شده است.

وی انتقال آب از خلیج فارس و سد صفارود به استان کرمان را قطعی توصیف کرد و اظهارداشت: امروز دیگر عمر کشاورزی سنتی به پایان رسیده و ما به دنبال آن هستیم تا ۸۰۰ هکتار کشاورزی در استان را به ۲۰۰ هزار هکتار با کارایی بالا تبدیل کنیم.

رزم حسینی ادامه داد: سرمایه گذار نباید در چرخه نحس بروکراسی اداری خسته و پشیمان شود و اگر موانع برداشته شود اقتصاد مقاومتی انجام می شود.

کد مطلب 2779241

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