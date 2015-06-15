ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی اتوبان تهران – کرج

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی سرپرست مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی در راههای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر باند جنوبی اتوبان تهران – کرج در استان البرز حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی بااعلام اینکه در اکثر محورها و راههای مواصلاتی کشور جوی آرام و روان وجود دارد افزود: در محورهای سیستان و بلوچستان شامل زابل – نهبندان و زابل – زاهدان شاهد پدیده گرد و غبار و کاهش دید هستیم.

رحمانی در ادامه با اعلام اینکه موج اول مسافرت های تابستانی آغاز شده است افزود: با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان در حال حاضر شاهد افزایش سطح ترافیک در جاده های کشور نیستیم.

سرپرست مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا در پایان ابراز امیدواری کرد: رانندگان با همکاری خود با پلیس راهور از ایجاد ترافیک در مبادی ورودی شهرها جلوگیری کنند.