خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ: یک سال از راهاندازی سامانه اشتراک نشریات کشور میگذرد. با اجرای این طرح که در واقع نوعی کمک و یارانه به مطبوعات محسوب میشود، از یک طرف زمینه اشتراک بیشتر برای نشریات را از سوی اقشار مختلف مردم فراهم میکند و از طرف دیگر هم میتواند به چرخه اقتصادی نشریات کمک کند.
این طرح را معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به مرحله اجرا درآورده است. مبلغ اشتراک هر نشریه در این طرح، بر اساس قیمت پشت جلد اولین شماره مورد اشتراک محاسبه میشود و در صورت افزایش قیمت نشریه در شمارههای آتی، بهای اشتراک تا پایان دوره برای مشترکان، ثابت باقی خواهد ماند.
سامانهای که برای اجرای این طرح ایجاد شده است (اینجا)، بر حسب یک آئیننامه مشخص، مبلغ تسهیلات اشتراک را (تا ۵۰ درصد قیمت اشتراک) از کل هزینه کم میکند و مابقی مبلغ را مشترک میپردازد.
همچنین حمایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای روزنامهها تا سقف ۵۰۰ تومان و برای مجلات تا سقف ۲۵۰۰ تومان در هر شماره است. به طور مثال چنانچه بهای یک ماهنامه ۴۰۰۰ تومان باشد، نصف آن را وزارت ارشاد میپردازد و الباقی آن (۲۰۰۰ تومان) توسط مشترک پرداخت میشود، اما اگر بهای یک شماره ماهنامهای ۷۰۰۰ تومان باشد، حمایت وزارت ارشاد ۲۵۰۰ تومان است و الباقی آن (۴۵۰۰ تومان) توسط مشترک پرداخت میشود.
مشارکت تنها ۷۶ نشریه از میان ۳۰۰۰ نشریه در طرح اشتراک نیمبها
یک سال پس از شروع اجرای این طرح، نگاهی میاندازیم به خروجی آن و میزان استقبال مدیران نشریات از آن. بر اساس اطلاعات سامانه اشتراک نشریات کشور، در حال حاضر نام ۷۶ نشریه برای مشارکت در این طرح به ثبت رسیده است و این در حالی است که طبق اظهارات مسئولان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از بین بیش از ۶۰۰۰ نشریه دارای مجوز، حدود ۳۰۰۰ نشریه در حال انتشار هستند که مشارکت تنها ۷۶ نشریه در این طرح، نشانه استقبال اندک نشریات از طرح مورد اشاره است.
همچنین بر اساس آمارهای تفکیکی موجود در این سامانه، در این میان ماهنامهها با ۴۱ مورد استقبال بیشتری از طرح اشتراک به عمل آوردهاند. در این طرح ۱۴ روزنامه به صورت نیم بها به اشتراک گذاشته شدهاند در حالی که همین یک سال پیش ۱۹ روزنامه در طرح مشارکت داشتند. هم اکنون روزنامههای روزان، خبر ورزشی، توریسم، آسیا، ۹۰، ۱۹ دی، مناقصه- مزایده، فرصت امروز، صبا، سیاست روز، ستاره صبح، صمت، کسب و کار و هفت صبح، به صورت نیمبها در این طرح به اشتراک گذاشته شدهاند.
روزنامههای پرتیراژ نیازی به اشتراک نیمبها توسط مردم نمیبینند
فهرست فوق شامل هیچ یک از روزنامههای پرتیراژ نیست و برعکس روزنامههایی با شمارگان پائینتر، بیشتر از این طرح استقبال کردهاند که این مسئله اگرچه در آغاز اجرای طرح قابل پیشبینی بود، اما در طول یک سال گذشته هم استقبالی از طرف روزنامههای پرتیراژ از این طرح به عمل نیامده است.
بر اساس همین گزارش، ۱۱ دوهفتهنامه، ۶ هفتهنامه، ۴ دوماهنامه و یک فصلنامه، مشارکت دارند. از این تعداد، نشریات با زمینه فرهنگی با ۲۲ مورد، نشریات تخصصی با ۱۶ مورد، نشریات خانوادگی، سیاسی و اقتصادی با ۹ مورد، نشریات علمی، نشریات اجتماعی و عمومی با ۳ مورد و نشریات ورزشی با ۲ مورد، به ترتیب بیشترین استقبال را از این طرح به عمل آوردهاند.
نکته مهم در این طرح این است که تاکنون هیچ نشریهای با زمینه دینی، هنری، سرگرمی و اندیشهای حاضر به مشارکت در طرح اشتراک نیم بها نشده است.
همچنین علاوه بر تخفیف ۵۰ درصدی که در این طرح برای مشترکین در نظر گرفته شده است، تاکنون دو نشریه اعلام آمادگی کردهاند که با ۴۰ درصد تخفیف و یک نشریه هم اعلام آمادگی کرده که تا ۲۰ درصد تخفیف بیشتر از تخفیف اعلام شده، خود را به دست مخاطبان برسانند. این در حالی است که قیمت ۴۴ مورد از نشریات به اشتراک گذاشته شده بین ۲ تا ۵ هزار تومان، ۱۷ مورد زیر ۱۰۰۰ تومان، ۱۱ مورد بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان، ۳ مورد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و ۲ مورد بالای ۱۰ هزار تومان است.
بر اساس این گزارش، مخاطب ۴۱ عنوان از این نشریات، عمومی، ۱۲ عنوان بزرگسالان، ۸ عنوان خردسالان، ۶ عنوان متخصصان، ۲ عنوان جوانان، ۲ عنوان کودکان و ۱ مورد بانوان هستند.
فاز جدید طرح اشتراک نیمبهای نشریات؛ پذیرش مجری توزیع در استانها
بنا بر اعلام جدید سامانه اشتراک نشریات کشور، به زودی نشریات محلی استانها هم به این طرح اضافه میشوند. همچنین پذیرش مجری توزیع در طرح اشتراک نیمبها، منوط به داشتن حداقل ۵ موتور سوار و اخذ ۱۰ نشریه برای توزیع در مدت سه ماه است. این در حالی است که هم اکنون ۶ اپراتور، مسئول توزیع این نشریات و رساندن آنها به آدرس مشترکین هستند که البته برخلاف روزهای نخست اجرای طرح، هویت آنها کاملاً مشخص است.
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