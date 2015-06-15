تشدیدنظارت دامپزشکی کرمانشاه در ماه رمضان/ ۳۰اکیپ بازرسی تشکیل شد

نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید نظارت و بازرسی اکیپ های اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه بر مراکز تولید و عرضه فرآورده های خام دامی در ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی افزود: با توجه به افزایش مصرف لبنیات و فرآورده های خام دامی در ماه مبارک رمضان، نظارت های بهداشتی از طریق اکیپ های اداره کل دامپزشکی تشدید خواهد شد.

پرور گفت: ۳۰ اکیپ نظارت در ماه رمضان مراکز تولید، فرآوری و عرضه فرآورده های دامی را به صورت کاملا جدی و به طور مستمر مورد بازرسی قرار می دهند که ۱۰ اکیپ در شهر کرمانشاه مستقر هستند.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه از فعالیت پنج کشتارگاه طیور، ۱۲ کشتارگاه دام و بیش از ۲۵۰۰ مرکز عرضه فرآورده های خام دامی در سطح استان خبر داد و افزود: با توجه به گرم شدن هوا و احتمال انتقال بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان، مردم گوشت مصرفی را از مراکز معتبر خریداری کرده و سلامت خود را به خطر نیندازند.

وی یادآور شد: هم استانی های عزیز می توانند درصورت هرگونه شکایت و گزارش تخلف با شماره ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی تماس حاصل کنند.