مهدی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرینات تیم لیگ برتری فوتسال قم برای فصل جدید لیگ برتر فوتسال آغاز شده است و این تیم در نویبت عصر از روز شنبه تاکنون، ۲ جلسه تمرین کرده است.
وی افزود: با وجود این که برای حضور محسن حسنزاده به عنوان سرمربی در این تیم توافق صورت گرفته بود، حسنزاده هنوز در تمرینات نماینده قم در لیگ برتر فوتسال حضور پیدا نکرده است و امیدواریم هر چه سریعتر وضعیت کادر فنی و حضور آنها در تمرین حل شود زیرا زمان زیادی نداریم.
سرپرست نماینده قم در لیگ برتر فوتسال گفت: برنامهریزی تمریناتی که پشت سر گذاشتهایم و نیز فهرست بازیکنان موردنیاز و بازیکنان مازاد توسط حسنزاده انجام شده و بر اساس نظر حسنزاده با بازیکنان تازهوارد مذاکره کردهایم.
پاک بیان داشت: عدم حضور سرمربی در تمرینات روزهای شنبه و یکشنبه نماینده فوتسال قم را به اطلاع مدیرکل ورزش و جوانان قم رساندهایم و با توجه به این که اداره کل ورزش و جوانان در حال حاضر متولی این تیم محسوب میشود، مدیرکل ورزش و جوانان درباره وضعیت کادر فنی تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر بازیکنان خوب و تأثیر گذاری در تمرینات حضور دارند و با حضور کادر فنی در تمرینات از یک سو و تلاشهای خستگیناپذیر اداره کل ورزش و جوانان برای جذب حامی مالی، میتوانیم با آمادگی خوبی وارد لیگ شویم.
سرپرست نماینده قم در لیگ برتر فوتسال گفت: ۵ بازی آغازین ما در لیگ برتر فوتسال مسابقات دشواری است و نباید زمان را به سادگی از دست بدهیم در حالی که چیزی حدود ۲۵ روز تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فرصت داریم.
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