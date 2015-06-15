افشاردوست: تیم ایران روند رو به رشدی داشته است/ مردم نگران نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود افشاردوست در ارزیابی خود از عملکرد تیم ملی ایران در دور رفت رقابتهای لیگ جهانی والیبال گفت: از نتایج به دست آمده مشخص می‌شود که تیم ایران رفته رفته و بازی به بازی به تکامل رسیده است. ملی‌پوشان ایران در دیدار با آمریکا و لهستان اشتباهاتی داشتند. این اشتباهات هم تاکتیکی بود و هم تکنیکی. در سرویس و دریافت مشکل اساسی داشتیم اما شرایط تیم بعد از مسابقه بهتر شد و به جایی رسید که دو پیروزی متوالی برابر قهرمان المپیک به دست آورد.

دبیرکل فدراسیون والیبال گفت: تیم ایران برابر روسیه نیز در ست اول مسابقه نخست مشکل داشت اما در سایر ست‌ها بهترین عملکرد ممکن را داشت. تیم منسجم شد و نتایج مورد انتظار دست یافت.

وی با بیان اینکه این نتایج به دلیل آمادگی جسمانی یک یا دو روز به دست نیامد، بلکه کادر فنی از نظر روحی و روانی روی بازیکنان کار کردند، گفت: تغییرات در دو مسابقه برابر روسیه کاملا در بازیکنان ایران مشهود بود.

افشاردوست تاکید کرد: تازه شروع کار است و برای کسب نتایج بهتر باید کادر فنی اطلاعات شش دیدار ایران و حریفان خود را آنالیز دقیق کنند و برای دیدارهای آینده از این اطلاعات استفاده لازم را ببرند.

وی در پایان یادآور شد: تیم ایران روند رو به رشد دارد و مردم نگران نباشند. در سال گذشته نیز تیم ایران از شش مسابقه نخست چهار امتیاز به دست آورد اما امسال موفق به کسب هفت امتیاز شده است که نشان دهنده پیشرفت است. هنوز تیم ایران اشتباهاتی دارد اما می‌توان آنها را برطرف کرد و برای شش مسابقه خانگی به آمادگی کامل رسید.