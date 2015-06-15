لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی/گرایش مالی به دولت کاهش پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان، علی گنج کریمی در جلسه اعضای شورای اجرائی و روسای شعب جمعیت هلال احمر استان کرمان بیان کرد: باید از همه سرمایه های مادی و معنوی، نیروهای انسانی و به ویژه از سرمایه بزرگ اعتماد مردم و اعتبار نشان هلال احمر صیانت کنیم.

گنج کریمی با اشاره به گستره فعالیت و نحوه تعامل مردم و خیرین با هلال احمر تصریح کرد: صیانت و التزام عملی به قانون دستورالعمل های اجرایی و موارد ابلاغی، به صورت شرعی و قانونی لازم است.

این مسئول ادامه داد: این نوع نگرش باید تبدیل به یک رویه ثابت، مستمر و پایدار شود تا مولفه های ارتقاء جایگاه و شاخص های جمعیت به سطح مورد نظر برسد.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهمی که در سیاستگذاری جدید جمعیت مرکز بر آن تاکید می شود، ایجاد زمینه برای مردمی تر شدن هر چه بیشتر این نهاد است، با این دیدگاه که چالش ها و مواردی که در جریان فعالیت دولت ها رخ می دهد، تاثیر قابل توجهی در فعالیت ها و نحوه انجام وظایف این جمعیت نداشته باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان افزود: در این رابطه خوشبختانه تعامل مناسبی بین نگرش مدیریت عالی دولت در استان و سیاستگذاری جمعیت مرکزی وجود دارد. ایجاد و یافتن زمینه های درآمد زایی با کاهش گرایش مالی به دولت و توجه به جلب و جذب اعتماد مردم و خیرین از مواردی است که بر آنها تاکید شده است.

گنج کریمی همچنین با اشاره به موانع و آسیب هایی که در این خصوص وجود دارد گفت: هدف و چشم انداز فعالیت ها، رسیدن به وضعیت مطلوب است.

وی گفت: بنابراین باید برنامه ها و طرح هایی را دنبال کنیم که در یک بازه زمانی بتوانیم بخشی از این آسیب ها را به حداقل کاهش دهیم و این اتفاق و خواسته با حضور و همراهی همه مسئولان و دست اندرکاران به ویژه اعضای شوراهای اجرائی رخ خواهد داد.

گنج کریمی ادامه داد: دقت نظر در هزینه کرد اعتبارات و پرهیز از حیف و میل، شفاف سازی هزینه کردها، پرهیز از وابستگی های فردی یا گروهی و جناحی تاثیر گذار در تصمیم گیری های مهم و تاکید برقانونمداری باعث خواهد شد تا علاوه برصیانت از اعتماد مردم و خیرین به سمت اهداف متعالی جمعیت گام های مهمی برداریم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در این جلسه همچنین خواستار برپائی منظم جلسات شوراهای اجرایی و تعامل حداکثری رؤسای شعب با شوراها و دستگاه های دولتی شد.