سرمایه گذاری هولدینگ های اقتصادی در لرستان رونق گرفته است

علی هادی چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود هولدینگ های اقتصادی کشور به لرستان برای سرمایه گذاری اظهار داشت: در حال حاضر ما شاهد حضور خیل عظیمی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان لرستان هستیم.

وی با اشاره تلاشهای شبانه روزی مدیریت ارشد لرستان در رابطه با ورود بخش خصوصی به استان عنوان کرد: این تلاش ها موجب شده که صنایع و ظرفیتهای راکد لرستان مانند کشت و صنعت احیا شوند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت لرستان بعد از ۱۲ سال تعطیلی امروز با ورود سرمایه گذار خارجی فعال شده است عنوان کرد: سرمایه گذاری صورت گرفته بری احیا این صنعت در استان بیش از ۷۰۰ میلیارد بوده است.

هادی چگنی یادآور شد: در صورت بهره برداری کامل مجتمع کشت و صنعت لرستان بیش از هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد خواهد شد.

وی همچنین به ایجاد کارخانه لاستیک سازی در شهرک صنعتی شماره سه خرم آباد اشاره کرد و گفت: کلنگ این کارخانه نیز از سوی بخش خصوصی و با سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی و با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور طی چند روز گذشته به زمین زده شد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین به ایجاد کارخانه ذوب آهن رومشکان با سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: همچنین طی چند روز گذشته یک پالایشکده نیز که توسط بخش خصوصی در الیگودرز ایجاد شده بود افتتاح شد.

چگنی با اشاره به حضور هولدینگ های اقتصادی، موسسات دولتی و ... برای سرمایه گذاری در لرستان تصریح کرد: در این راستا ما شاهد حضور پررنگ بنیاد مستضعفان در استان لرستان برای سرمایه گذاری هستیم.

وی با اشاره به احداث یک واحد گاوداری پنج هزار راسی از سوی این بنیاد در شهرستان نورآباد تصریح کرد: همچنین صندوق بازنشستگان کشور نیز در حال ایجاد یک واحد گاوداری دو هزار راسی در شهرستان الیگودرز است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به سرمایه گذاری سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید کشور در لرستان بیان داشت: این سازمان اقدام به احداث مجتمع تفریحی و تجاری کیو با سرمایه گذاری بیش از ۴۵۰ میلیارد تومانی کرده است.

هادی چگنی همچنین از سرمایه گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی بنیاد برکت در استان لرستان خبر داد.