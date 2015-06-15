به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در حال حاضر مبارزه با مواد مخدر به‌وسیله یک ارگان و نهاد امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین رویکردهای شورای مبارزه با مواد مخدر اجتماعی شدن مبارزه با این پدیده شوم است.

وی بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین بسترها برای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر استفاده از سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است، بیان کرد: امسال با این رویکرد برنامه‌های خود را در سالروز مبارزه با مواد مخدر خواهیم داشت و سعی کردیم در تمامی برنامه‌ها از توان سمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی استفاده کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی برگزاری نمایشگاه سیار در پارک توحید، شعبانیه و پارک صیاد شیرازی را ازجمله برنامه‌های هفته مبارزه با مواد مخدر در استان عنوان کرد و گفت: همچنین در این هفته مسابقه هندبال برگزار می‌شود.

افتتاح نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد

زندی از افتتاح نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در استان خبر داد و افزود: با توجه به تعامل و همدلی که در بین مسئولان است جز محدود استان‌هایی هستیم که نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد را خواهد داشت.

به گفته وی این نمایشگاه به‌صورت دائمی در فرهنگ‌سرای وحدت بیرجند با استفاده از توان و نیروهای سازمان‌های غیردولتی برپا خواهد بود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در پنجم تیرماه امسال مصادف با سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر یک‌تن و ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر غیر دارویی در بیرجند امحاء می‌شود.

زندی برگزاری پایگاه سلامت شماره یک و دو در جاده سلامت، همایش پیاده‌رویی، برگزاری مراسم دوچرخه‌سواری توسط اداره کل ورزش و جوانان، برگزاری مراسم فانوس‌ها، برپایی پایگاه سلامت در مصلا بیرجند، تجلیل از خانواده شهدا، برگزاری همایش بهبودیافتگان و تجلیل از فعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

وی بابیان اینکه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر موضوع صیانت از بهبودیافتگان را در دستور کار خود قرار داده است، بیان داشت: در همین راستا کارفرما و صاحبان صنعت که آمادگی داشته باشند بهبودیافتگان بالای یک سال را در واحدهای خود مشغول به کار کنند ستاد مبارزه با مواد مخدر این آمادگی را دارد که مبلغ ۱۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به آن‌ها اعطا کند.

کشف ۳.۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از کشف بیش از سه تن و ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی دوماهه اول امسال در استان خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش داشته است.

به گفته زندی در سال گذشته نیز بیش از ۹۶ تن انواع مواد مخدر توسط واحدهای مختلف امنیتی و نظامی استان کشف و ضبط‌ شده است.

وی با تأکید بر اینکه امروزه بحث مبارزه با مواد مخدر نسبت به یک نوع ماده مخدر نیست، عنوان داشت: متأسفانه مواد شیمیایی زیادی توسط گروه‌های معاند نظام برای جوانان و مردم ما برنامه‌ریزی‌شده که اگر دست‌به‌دست هم دهیم شالوده کار فرهنگی را که آغاز کرده‌ایم موفقیت برای استان ما خواهد بود.

در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد والدین از اعتیاد فرزندان خود بی‌اطلاع هستند،

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد والدین از اعتیاد فرزندان خود بی‌اطلاع هستند، بیان کرد: در بعضی از خانواده‌ها روابط بین مادر و فرزند و پدر و فرزند خیلی کمرنگ شده و لذا فرزندی که در این خانواده‌ها رشد پیدا کند اگر دوستان نابابی انتخاب کند می‌تواند به یک قاچاقچی مواد مخدر تبدیل شود.

زندی ادامه داد: سعی و تلاش ما این است که آگاه‌سازی و حساس سازی را انجام دهیم و تولیت مبارزه با مواد مخدر را به‌کل مردم تعمیم دهیم.

وی به راه‌اندازی مرکز نگهداری کودکان معتاد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند اشاره کرد و افزود: در حال حاضر کودکان از سراسر استان در این مرکز تحت درمان قرار می‌گیرند و هیچ مشکلی در حوزه درمان کودکان نداریم.

وی بابیان اینکه طبق آخرین آمارها ۱۹ هزار معتاد در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۶ هزار نفر مرد و سه هزار زن هستند، بیان کرد: تاکنون بیش از ۸۹ نفر در استان جان خود را در راه مبارزه با مواد مخدر از دست داده‌اند.