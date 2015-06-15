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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پردیس و بیت‌المقدس فینال مسابقات پیشکسوتان قم را برگزار می‌کنند

پردیس و بیت‌المقدس فینال مسابقات پیشکسوتان قم را برگزار می‌کنند

قم - رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم‌های فوتبال پردیس و بیت‌المقدس فینال مسابقات فوتبال پیشکسوتان باشگاه‌های استان قم را در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌کنند.

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال لیگ پیشکسوتان باشگاه‌های استان قم که هر ساله به صورت سنتی در فصل بهار برگزار می‌شود، به روز پایانی خود رسیده و پرونده این مسابقات فردا بسته می‌شود.

وی افزود: در مرحله نیمه نهایی تیم بیت المقدس موفق شد در ضربات پنالتی از سد تیم هلال‌ احمر بگذرد و به دیدار پایانی و فینال مسابقات صعود کند و برتری ۶ بر صفر تيم پردیس مقابل شاهین مشخص‌کننده دیگر فینالیست این رقابت‌ها بود تا دیدار پایانی و فینال این پیکارها بین دو تیم بیت المقدس و پردیس برگزار شود.

رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم‌های پیشکسوتان پردیس و بیت‌المقدس پس از برتری در مسابقات مرحله نیمه‌نهایی روز سه شنبه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برای تعیین تیم قهرمان این مسابقات به مصاف هم می‌روند.

بهرامی بیان داشت: علاوه بر برگزاری مسابقات رده سنی پیشکسوتان، مسابقات فوتبال سایر رده های سنی استان قم نیز در حال برنامه‌ریزی است و این مسابقات با برگزاری رقابت‌های لیگ پایه پس از پایان ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: به دلیل تداخل ماه مبارک رمضان با آغاز تعطیلات تابستانی و با توجه به گرمای هوا و روزه‌دار بودن بازیکنان از یک سو و عدم امکان برگزاری مسابقات در ساعات پس از افطار، این مسابقات به بعد از ماه مبارک رمضان موکول می‌شود.

رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: مهم‌ترین رویداد حوزه فوتبال و فوتسال قم در ایام ماه مبارک رمضان، برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان است که به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای فوتسالی غیر رسمی کشور در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2779275

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