به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی گفت: در فصل دریافت اظهارنامه زمانی که در مواردی به اطلاعات صحیح مودی دسترسی پیدا کردیم، مشاهده شد رقم واقعی باید ۱۰۰ برابر بیشتر از آن چیزی باشد که مودی اظهار کرده است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این سازمان در این موارد تا ریال آخر مالیات را مطالبه و وصول می کند، به قوانین محکم مالیاتی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت : در این کشورها قوانین مالیاتی حرف اول را می زند و اختیارات و استقلال زیادی دارد.

وی افزود: اما در ایران قوانین اینطور نیست و امکانان کافی برای به دست آوردن اطلاعات مودیان را نداریم و اختیارات محدود است که ما از آن استفاده حداکثری می کنیم. با اصلاح قانون مالیات که در مراحل نهایی است فضا برای سازمان امور مالیاتی بیشتر می شود و از ابراز و ضمانت های قانونی بیشتری برخوردار خواهیم بود.



وکیلی با مثبت ارزیابی کردن تعامل با اصناف گفت:‌ به زودی با اصناف برای مالیات سال ۹۳ به توافق خواهیم رسید. درک مشترکی بین سازمان امور مالیاتی و اصناف وجود دارد و سیاست ما ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی و همچنین اجرای درست قوانین است. تلاش می کنیم در مواردی که نیاز است مالیات افزایش یابد یا در مسایلی که باید تسهیلات برای مودیان فراهم شود به نتیجه مشترک برسیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مذاکرات برای مالیات سال ۹۴ نیز با اصناف آغاز شده است، افزود: لزوم استفاده از صندوق های فروش، اظهارنامه ها، قطعیت مالیات و توافقات مشترک از موضوع هایی است که در تعامل با اصناف بحث می شود.

وکیلی با اشاره به تیرماه فصل دریافت اظهارنامه های مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی علاقمند است مودیان به همه تکالیفی که قانون تعیین کرده است، عمل کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور درباره فرار مالیاتی هم گفت: اگربتوان برآورد دقیق از رقم فرار مالیاتی ارائه کرد می توان راهی هم برای شناسایی آن داشت اما معمولا در کشورها ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیات نیست. تجربه نشان می دهد که این رقم در ایران بیشتر است.