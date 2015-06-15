به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا نوعی، دبیر کمیته آثار مکتوب بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با اعلام این مطلب گفت: معرفی نویسندگان و کتاب های منتخب جوایز کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، کتاب فصل، جایزه شهید غنی پور، جشنواره قصه های قرآنی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک ـ کتاب برتر ـ جشنواره کتابهای رشد و ... از دیگر مضامین این بخش است.

وی افزود: علاوه بر نمایش آثار، بخش مکتوب نمایشگاه قرآن برای یک شب میزبان نویسندگان این حوزه است و برنامه «شب نویسندگان کودک و نوجوان حوزه کتابهای قرآنی و دینی» برگزار می کند. نمایش آثار مکتوب در نمایشگاه قرآن فراز و فرود بسیاری داشته، آنچه در دوره های گذشته بیشتر مورد توجه بوده، عمدتا تکیه بر نمایش آثار چاپی، برای مخاطبان متخصص بوده است. تجربه نشان داده بیشتر بازدیدکنندگان نمایشگاه مخاطبانی هستند که برای کسب اطلاعات عمومی به نمایشگاه مراجعه می کنند.

نوعی در ادامه سخنانش اظهارداشت: از این رو در این دوره پیشنهاد شد علاوه بر عرضه آثار تخصصی معلومات و اطلاعات مورد نیاز برای مخاطبان با سطح سواد پایین تر نیز فراهم شود. با این جهت گیری، «شخصیت های قرآنی» محور نمایش آثار قرار می گیرد. این شیوه نمایش آثار برای عموم مخاطبان ملموس تر و قابل استفاده بیشتر است.

دبیر کمیته مکتوب ادامه داد: از سوی دیگر بهره گیری از عناصری همچون تصویر، صوت و فیلم از صاحبان آثار کمک شایانی برای شناخت و معرفی بهتر صاحبان آثار فراهم می آورد. معرفی آثار شاخص و تاثیر گذار چه در آثار مکتوب داخلی و چه خارجی نیز می تواند به بالا بردن ذائقه علمی مخاطبان بینجامد.

نوعی همچنین شناسایی و عرضه پرتیراژترین ترجمه های چاپی قرآن کریم به زبان فارسی و نیز نمایش ترجمه های متفاوت (مانند ترجمه آوایی و منظوم/ ترجمه با نثر مسجع/ ترجمه برای کودکان/ ترجمه های استخراج شده از دل تفاسیر و احیاء شده از نسخه های خطیرا ) از مهمترین اقدامات بخش آثار مکتوب توصیف کرد.

وی تاکید کرد: معرفی صاحبان این آثار نیز در کنار اطلاعات و معلومات فوق می تواند کمک شایانی به این مهم کند. با توجه به افزایش ترجمه های قرآنی توجه به کیفیت ترجمه ها اولویت یک کار شایسته علمی است. از این رو جمع آوری تمامی نقدهای وارد شده بر ترجمه و نمایش آن می تواند تحذیری برای قرآن آموزان و خوانندگان مصحف شریف باشد که هر ترجمه ای را سخن و برداشت پایانی در فهم مضامین قرآن نشمارند. ارائه کتابهای در حوزه ترجمه و نقد ترجمه های قرآن کریم و نیز فهرست عناوین پایان نامه های حوزه ترجمه و نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم از دیگر مضامین این بخش است.

وی بیان کرد: علاوه بر نمایش آثار در بخش ترجمه قرآن کریم ، یک شب میزبان مترجمان و منتقدان حوزه ترجمه قرآن خواهیم بود و برنامه «شبی با مترجمان قرآن و تقدیر از یک پیشکسوت نقد ترجمه» را برگزار می کنیم.