به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون، اولین اردوی آمادگی تیم های ملی تنیس روی میز، بدمینتون، دوومیدانی، بولینگ و شنا برای حضور در بازیهای جهانی پیوند اعضا در دو بخش آقایان و بانوان از بیست و هفتم خرداد تا دوم تیر به میزبانی تهران برگزار می شود.

در این مرحله از اردو ورزشکارانی از فارس، اصفهان، کردستان، تهران، کرمانشاه، مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، مازندران، قزوین، البرز، خراسان رضوی، همدان، خراسان جنوبی، یزد حضور دارند.

بیستمین دوره بازیهای پیوند اعضا از اول تا هشتم شهریور در ماردل پلاتای آرژانتین برگزار می شود.

اسامی ورزشکاران دعوت شده به اردو به شرح ذیل است:

بانوان(تنیس روی میز، بدمینتون و دوومیدانی):

بهاره بیگی، الهام محمدی، معصومه برجی( همدان)

صدیقه صفری، آزاده حمزه لویی(مرکزی)

مریم رحمانی، نجمه کمالی، رضوان نجارزاده(اصفهان)

مریم مولایی، الهام روشن چراغ، الناز محمدی، کلثوم ابراهیمی(فارس)

طیبه نادی، صدیقه خانی(خراسان جنوبی)

مائده فتحی(مازندران)

شیما شاه منصوری(خراسان رضوی)

ثریا پارس لاری(قم)

نیلوفر محمدی(کرمانشاه)

گلاویژ دارخال(کردستان)

آقایان(تنیس روی میز، بدمینتون، دوومیدانی ،بولینگ و شنا):

رضا طهماسبی، علیرضا روح پرور زاده، اکبر فرمند، حمزه پیر مرادیان، امید بهرامی، محمد محمدی، بابک فتاحی(اصفهان)

فواد خوزم، کیوان تیشه گران، حسین سهرابی، طیب طاهرپور(کردستان)

محسن محمد خانی، هرمز راد صادقی،محسن مهری، مهدی سلیمی، محمد هادی خشنودی(تهران)

علی حیدری پور، امیر شاه ملکی، مجید کرمی، برهان خوشبخت(کرمانشاه)

سید جلال امینی، محمد براتی، محمدرضا شاه مرادی(مرکزی)

نادر محمود زاده(آذربایجان غربی)

حسین رضایی(آذربایجان شرقی)

بهروز سلیمی(زنجان)

علی نجفی، نبی اله مرزبان(مازندران)

روح اله قموشی(قزوین)

منوچهر نریمانی(البرز)

مهدی بوند(خراسان رضوی)

عبدالرضا سیمری(یزد)