جزئیات الصاق «چراغ راهنمای تغذیه»/ رعایت ۶ فاکتور سلامت غذایی

دکتر هدایت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، به محصولات خوراکی و غذایی مثل چیپس، پفک و... به عنوان نمونه هایی از تولیدات غذایی صنعتی اشاره کرد و افزود: این محصولات می بایست از سازمان غذا و دارو مجوز داشته باشند.

وی توضیح داد: بر اساس آنچه که بر روی محصولات غذایی بسته بندی شده درج می شود، یک پکیج است که آرم سازمان غذا و دارو بر روی آن نصب می شود و در خصوص مقدار انرژی، قند، چربی، نمک و میزان اسید چرب ترانس، اعداد و ارقامی وجود دارد که نشان می دهد آن محصول خوراکی و غذایی تا چه اندازه از افزودنی های سالم در تهیه آن استفاده شده است.

حسینی با عنوان این مطلب که این برچسب بر روی محصولات غذایی بسته بندی شده و کارخانه ای نصب می شود، گفت: هدف این چراغ راهنمای تغذیه، نشان دادن میزان نمک و چربی و قند استفاده شده در محصولات غذایی و خوراکی بسته بندی و صنعتی است.

مدیر کل فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازما ن غذا و دارو، در ارتباط با اینکه احتمال دارد که نوع تقلبی و جعلی برچسب چراغ راهنمای تغذیه نیز مورد سوء استفاده قرار گیرد، تاکید کرد: بعید می دانم. چون قرار نیست این برچسب، کالای اصلی از تقلبی و قاچاق را تفکیک کند.

وی با تاکید بر اینکه نگرانی بابت نوع تقلبی این برچسب ندارم، تصریح کرد: البته باید وارد مرحله اجرا شد تا ببینیم چه خواهد شد. زیرا، برای اولین بار است که این طرح و ایده در کشور اجرا می شود.

با اجرای طرح برچسب «چراغ راهنمای» تغذیه حدود ۶ فاکتور شامل چربی، اسید چرب ترانس، نمک، قند و کالری به شکل چراغ راهنمای سه رنگ (سبز، قرمز و زرد) روی محصولات غذایی بسته بندی شده و صنعتی درج می شود.