بیمه هنرمندان صنایع دستی وگردشگری فارس احیا می شود

به گزارش خبرنگارمهر، زهرا الحمدی ظهر روز دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان صنایع دستی و گردشگری استان فارس بیان داشت: با تعاملی که با سازمان تأمین اجتماعی استان وجود دارد مقرر شد از نیمه دوم امسال بیمه هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس احیا شود.

وی با تاکید بر اینکه هنرمندان صنایع دستی در فارس از جمله افرادی هستند که باید مورد حمایت بیشتر مسئولین قرار گیرند افزود: آنان هموراه تلاش می کنند فرهنگ و سنت یک ملت را زنده نگه می دارند و از همین جهت می طلبد مسئولین استان نسبت به نیاز آنان تلاش جدی تری داشته باشند.

معاون صنایع دستی استان فارس با اشاره به اجرای طرح تاج هنر، گفت: در این طرح تلاش می کنیم ضمن تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی، خواستار انتقال هنر صنایع دستی به نسل جوان هستیم.

در ادامه مدیر کل امور بانوان استانداری فارس استان فارس را مهد هنر ایران دانست و گفت: نسل امروز نیازمند هنرمندی پیشکسوتان این عرصه است زیرا خاصیت هنر بر این است دوگانگی شخصیت جوانان را از بین می برد.

معصومه دستغیب اضافه کرد: استان فارس توانمندی‌های بسیاری در حوزه های صنایع دستی دارد اما در این حوزه مظلومیت بسیاری وجود دارد که ضروری است با حمایت بیشتر متولیان امر هنرمندان را در جامعه مورد تشویق قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه اهمیت حوزه صنایع دستی کمتر از نقش دانشگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های جامعه نیست تأکید کرد: توجه و حمایت جدی از صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ضرورت دارد و باید راه‌های ورود به این زمینه بررسی و هرچه زودتر اجرایی شود.

دستغیب از مسئولان صنایع دستی و گردشگری فارس خواست به منظور معرفی بیشتر هنرهای استان و همچنین با حمایت از هنرمندان، با استفاده از فناوری های روز زمینه های معرفی هنرهای استان فارس را در دنیا انجام دهند.

مدیر کل امور بانوان استانداری فارس درادامه با تاکید اینکه بیمه هنرمندان توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شده است، افزود: امیدواریم این مهم تا پایان نیمه اول امسال اجرایی شود.

در مراسم تجلیل از فعالان صنایع دستی وگردشگری استان فارس از ۲۰ فعال حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی استان فارس تجلیل شد.